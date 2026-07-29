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כוחות גדולים באוויר ובשטח: המשטרה פתחה בתרגיל ארצי

המשטרה פתחה הבוקר בתרגיל ארצי באזור הצפון והמרכז שיימשך בשעות הקרובות ובו תתורגל המוכנות לחירום | כל הפרטים (משטרה)

מסוק משטרה (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

כחלק מתכנית האימונים השנתית והיערכותה המבצעית של למענה מיטבי באירועי חירום, בשעה האחרונה (רביעי) החל תרגיל ארצי רחב היקף שיתורגל באזור הצפון והמרכז.

במסגרת התרגיל יתורגלו תרחישי חירום מורכבים ורב זירתיים, בדגש על אירועי פח”ע, מצבי חירום אזרחיים והפעלת כוחות בהיקף רחב, במטרה לשמר ולהעצים את הכשירות, המוכנות והמענה המבצעי של כלל כוחות המשטרה.

במהלך התרגיל יינתן דגש על תהליכי פיקוד ושליטה, שיתוף פעולה וסנכרון בין ארגונים.

בתוך כך, תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, ניידות, מסוק ורכבי חירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים בצפון הארץ, בגזרת חוף ובמרכז. ייתכנו חסימות נקודתיות ושינויים בהסדרי התנועה.

משטרת ישראל מבקשת מהציבור לגלות ערנות, להישמע להנחיות השוטרים בשטח ולהימנע מהתקהלות באזורי התרגיל שלא לצורך.

משטרהתרגיל

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