אין להם בושה התחזו לנציגים של חברת תקשורת וגנבו אלפי שקלים מקשישה בת 92 | תיעוד המעצר חברי חוליה נעצרו על ידי שוטרי מחוז צפון לאחר שעפ"י החשד התחזו לנציגי שירות של חברת תקשורת ותיאמו מול לקוחה בת 92 פגישה לחידוש חוזה | בהגעתם לביתה גנבו רכוש ומשכו אלפי שקלים בעזרת פרטי האשראי | צפו במעצר (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:39