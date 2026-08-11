 דלג לתוכן הראשי
אין להם בושה

התחזו לנציגים של חברת תקשורת וגנבו אלפי שקלים מקשישה בת 92 | תיעוד המעצר

חברי חוליה נעצרו על ידי שוטרי מחוז צפון לאחר שעפ"י החשד התחזו לנציגי שירות של חברת תקשורת ותיאמו מול לקוחה בת 92 פגישה לחידוש חוזה | בהגעתם לביתה גנבו רכוש ומשכו אלפי שקלים בעזרת פרטי האשראי | צפו במעצר (משטרה)

תיעוד ממעצר החשודים
תיעוד ממעצר החשודים| צילום: צילום: דוברות המשטרה

לפני למעלה מחודש, התקבל דיווח ב מתושבת אחד מהישובים במועצת עמק יזרעאל, קשישה בת 92, שגילתה כי נמשכו מחשבונה אלפי שקלים ללא ידיעתה.

מבירור ראשוני שעשתה הקשישה, היא גילתה שהחשודים היו בביתה בערב הקודם באמתלה של נציגי חברת תקשורת ולצד משיכת הכספים מחשבונה נגנב מביתה רכוש נוסף.

עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במחוז הצפוני במסגרתה נאספו ראיות שונות וביום ראשון השבוע, עם הפיכת החקירה לגלויה - נעצרו לחקירה שלושה חשודים במעשה, בני 19-21 תושבי חיפה והקריות.

בהתאם לממצאי החקירה הובאו אתמול החשודים לדיון הארכת בבית משפט השלום בנוף הגליל - נצרת שהאריך את מעצרם עד ליום 13/08.

משטרת ישראל שבה וקוראת לציבור, ובפרט לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, לגלות ערנות מפני ניסיונות הונאה, להימנע מהעברת כספים או חפצי ערך לגורמים בלתי מוכרים, ולדווח באופן מיידי למשטרה על כל חשד לניסיון עוקץ או מרמה.
משטרהמעצרהתחזותעוקץ קשישים

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר