לפני למעלה מחודש, התקבל דיווח במשטרה מתושבת אחד מהישובים במועצת עמק יזרעאל, קשישה בת 92, שגילתה כי נמשכו מחשבונה אלפי שקלים ללא ידיעתה.
מבירור ראשוני שעשתה הקשישה, היא גילתה שהחשודים היו בביתה בערב הקודם באמתלה של נציגי חברת תקשורת ולצד משיכת הכספים מחשבונה נגנב מביתה רכוש נוסף.
עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במחוז הצפוני במסגרתה נאספו ראיות שונות וביום ראשון השבוע, עם הפיכת החקירה לגלויה - נעצרו לחקירה שלושה חשודים במעשה, בני 19-21 תושבי חיפה והקריות.
בהתאם לממצאי החקירה הובאו אתמול החשודים לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בנוף הגליל - נצרת שהאריך את מעצרם עד ליום 13/08.
משטרת ישראל שבה וקוראת לציבור, ובפרט לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, לגלות ערנות מפני ניסיונות הונאה, להימנע מהעברת כספים או חפצי ערך לגורמים בלתי מוכרים, ולדווח באופן מיידי למשטרה על כל חשד לניסיון עוקץ או מרמה.
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