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בתוך בית, ביריחו

קוף שהוחזק בכלוב בניגוד לחוק - חולץ; חשודה נעצרה ונחקרה

קוף שהוחזק בכלוב בעיר יריחו, אותר וחולץ במהלך הלילה על ידי שוטרי מחוז ש"י, לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים ופקחי רשות הטבע והגנים | הקוף הועבר להמשך טיפול, החשודה נעצרה ונחקרה (משטרה)

הקוף שאותר וחולץ (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)

במהלך הלילה (שלישי) בוצע חיפוש בבית בעיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים, בהתאם לצו בית משפט, לאחר שעלו חשדות כי במקום מוחזק קוף.

את החיפוש ביצעו שוטרי תחנת הבקעה ממרחב גלעד, פקחי רשות הטבע והגנים, קמ"ט שמורות הטבע של המנהל האזרחי, מת"ק יריחו ולוחמי צה"ל מגדוד לביאי הבקעה (47). הפעילות יצאה לפועל הודות להכוונה מודיעינית של מרחב דוד במחוז ירושלים ומרחב גלעד במחוז ש"י.

במהלך החיפוש, איתרו הכוחות קוף גנון ירוק, אשר הוחזק בתוך כלוב בבית, בניגוד לחוק. הקוף הועבר לידי פקחי רשות הטבע והגנים ומשם למקלט הקופים הישראלי.

במסגרת הפעילות נעצרה ונחקרה על ידי רשות הטבע והגנים חשודה, תושבת רמלה בשנות ה-30 לחייה. החשודה שוחררה בתנאים מגבילים ותזומן בהמשך החקירה, בחשד לביצוע עבירות סחר, ציד והחזקה לא חוקית של חיית בר מוגנת.

הכלוב שבו הוחזק הקוף בניגוד לחוק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
הכלוב שבו הוחזק הקוף בניגוד לחוק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
הכלוב שבו הוחזק הקוף בניגוד לחוק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
משטרהרשות הטבע והגניםיריחוקוף

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