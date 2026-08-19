האבוקדו הגנוב ברכב ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך פעילות של לוחמי זרוע היישובים של מג"ב מרכז למניעת גניבות חקלאיות בשטחים החקלאיים סמוך ליישוב יסודות שבמועצה האזורית נחל שורק, זיהו אתמול (שלישי) הלוחמים רכב חשוד בקצה אחד השבילים החקלאיים. הלוחמים ניגשו לבדוק את הרכב והבחינו בחשוד ששהה בסמוך אליו. בבדיקת הרכב איתרו הלוחמים בתא המטען כמות גדולה של אבוקדו החשודים כגנובים.

הרכב בו נתפס האבוקדו הגנוב ( צילום: דוברות המשטרה )

למקום הוזעק נציג מטעם היישוב, אשר זיהה כי מדובר באבוקדו מזן הגדל בשטחים החקלאיים של היישוב. בשקילת התוצרת החקלאית שנתפסה נמצא כי מדובר בכ-162 ק"ג אבוקדו.

החשוד נעצר והועבר להמשך חקירה בימ"ר מג"ב מרכז, והרכב והממצאים נתפסו.