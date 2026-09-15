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בכפר עקב

רגע לפני כניסת החג: לוחמי מג"ב איו"ש איתרו שני כלי רכב שנגנבו מאזור המרכז

לוחמי מג"ב איו"ש פעלו בערב ראש השנה בכפר עקב וזיהו שני כלי רכב מסוג טויוטה שנגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז | הם עדכנו את הבעלים במציאת הרכבים עוד בטרם נכנס החג | תיעוד (משטרה)

לוחמי מג"ב מעדכנים את בעלי הרכבים
לוחמי מג"ב מעדכנים את בעלי הרכבים (צילום: דוברות המשטרה)

ביום שישי, רגע לפני כניסת ראש השנה, פעלו לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד רמה בכפר עקב, בעקבות אינדיקציה מודיעינית שהתקבלה בדבר כלי רכב גנובים במקום.

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים שני כלי רכב מסוג טויוטה, אשר בבדיקה שביצעו עלה כי נגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז.

הלוחמים חילצו את שני כלי הרכב מהשטח והעבירו אותם להמשך טיפול בתחנת בנימין, במטרה להשיבם לבעליהם החוקיים.

הלוחמים יצרו קשר עם בעלי כלי הרכב ועדכנו אותם על איתור רכביהם, רגע לפני כניסת החג.

הרכבים שנגנבו ואותרו (צילום: דוברות המשטרה)
הרכבים שנגנבו ואותרו (צילום: דוברות המשטרה)
הרכבים שנגנבו ואותרו (צילום: דוברות המשטרה)
גניבת רכבגניבת רכביםמג"ב איו"ש

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