ביום שישי, רגע לפני כניסת ראש השנה, פעלו לוחמי מג"ב איו"ש מגדוד רמה בכפר עקב, בעקבות אינדיקציה מודיעינית שהתקבלה בדבר כלי רכב גנובים במקום.

במהלך הפעילות זיהו הלוחמים שני כלי רכב מסוג טויוטה, אשר בבדיקה שביצעו עלה כי נגנבו במהלך החודש האחרון מאזור המרכז.

הלוחמים חילצו את שני כלי הרכב מהשטח והעבירו אותם להמשך טיפול בתחנת בנימין, במטרה להשיבם לבעליהם החוקיים.

הלוחמים יצרו קשר עם בעלי כלי הרכב ועדכנו אותם על איתור רכביהם, רגע לפני כניסת החג.