10 שב"חים נתפסו באתר בנייה בשכונת רמת אשכול

במסגרת פעילות יזומה של השיטור העירוני במחוז ירושלים, ערכו הבוקר (רביעי) השוטרים בדיקה באתר בנייה בשכונת רמת אשכול בירושלים, ואיתרו במקום 10 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא היתרי כניסה.

השוהים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת לב הבירה, מבוצעות פעולות לאיתור המעסיק ולביצוע מעצרו.

משטרת ישראל מזכירה כי העסקה, הלנה או הסעה של שוהים בלתי חוקיים היא עבירה פלילית, שמהווה סיכון ביטחוני ממשי לביטחון הציבור. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד שוהים בלתי חוקיים, וגם נגד המעסיקים והמסייעים להם, שיישאו באחריות מלאה למעשיהם.