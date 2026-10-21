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סכנה בירושלים

10 שב"חים נתפסו באתר בנייה בשכונת רמת אשכול

10 שוהים בלתי חוקיים נעצרו בפעילות שוטרי מחוז ירושלים באתר בנייה בשכונת רמת אשכול בירושלים (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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מעצר השב"חים בשכונת רמת אשכול (צילום: דוברות המשטרה)

במסגרת פעילות יזומה של השיטור העירוני במחוז ירושלים, ערכו הבוקר (רביעי) ה בדיקה באתר בנייה בשכונת רמת אשכול בירושלים, ואיתרו במקום 10 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא היתרי כניסה.

השוהים הבלתי חוקיים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת לב הבירה, מבוצעות פעולות לאיתור המעסיק ולביצוע מעצרו.

משטרת ישראל מזכירה כי העסקה, הלנה או הסעה של שוהים בלתי חוקיים היא עבירה פלילית, שמהווה סיכון ביטחוני ממשי לביטחון הציבור. המשטרה תמשיך לפעול בנחישות נגד שוהים בלתי חוקיים, וגם נגד המעסיקים והמסייעים להם, שיישאו באחריות מלאה למעשיהם.

מעצר השב"חים בשכונת רמת אשכול (צילום: דוברות המשטרה)
מעצר השב"חים בשכונת רמת אשכול (צילום: דוברות המשטרה)
משטרהשב"חיםשוהים בלתי חוקייםרמת אשכול

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