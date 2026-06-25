כיכר השבת
התיעוד הדרמטי | צפו

מחאת הרכבים: המשטרה עצרה שני חשודים בשליפת אקדח לעבר מפגינים חרדים בכביש 1

משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות תיעודים שהופצו ברשת • שני חשודים נעצרו לחקירה בתחנת הראל | המשטרה תבקש להאריך את מעצרם (משטרה)

עצרה במהלך הלילה (רביעי-חמישי) שני חשודים בחשד לאיומים בנשק במהלך מחאת שיירת הרכבים שהתקיימה אתמול בכביש 1. המעצרים בוצעו בעקבות תיעודים שהופצו ברשת החברתית, בהם נצפו שני מקרים שונים במהלך המחאה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, החקירה נפתחה לאחר שזרמו דיווחים על חשד לאיומים בנשק כלפי משתתפי המחאה. בתיעודים שפורסמו ברשת נראה אחד החשודים כשהוא נוסע ברכבו ומוציא אקדח מהחלון לעבר מפגינים חרדים שעמדו בצד הכביש.

שליפת האקדח
שליפת האקדח| צילום: צילום: דוברות המחאה

שליפת האקדח לא היה האירוע החמור היחיד שתועד במהלך המחאה. מוקדם יותר דווח כי סגן ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה. מעדויות של נוכחים במקום עלה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגן ראש העיר באלימות.

בנוסף, נרשם אירוע נוסף בו נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים.

המשטרה מסרה כי תמשיך בחקירה המעמיקה של כלל האירועים שהתרחשו במהלך המחאה, ותפעל בנחישות כנגד כל מי שהפעיל אלימות או איים על משתתפי המחאה. עדכונים נוספים בהמשך.

שני החשודים נעצרו במהלך הלילה והועברו לחקירה בתחנת הראל. החשוד הראשון נחקר, נשקו נתפס על ידי כוחות המשטרה, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. באשר לחשוד השני, נמסר כי הוא אינו מחזיק ברישיון נשק כלל, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה לבדיקת החשד שעלה.

משטרהאקדחמחאת הרכבים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר