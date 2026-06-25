משטרת ישראל עצרה במהלך הלילה (רביעי-חמישי) שני חשודים בחשד לאיומים בנשק במהלך מחאת שיירת הרכבים שהתקיימה אתמול בכביש 1. המעצרים בוצעו בעקבות תיעודים שהופצו ברשת החברתית, בהם נצפו שני מקרים שונים במהלך המחאה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, החקירה נפתחה לאחר שזרמו דיווחים על חשד לאיומים בנשק כלפי משתתפי המחאה. בתיעודים שפורסמו ברשת נראה אחד החשודים כשהוא נוסע ברכבו ומוציא אקדח מהחלון לעבר מפגינים חרדים שעמדו בצד הכביש.

שליפת האקדח לא היה האירוע החמור היחיד שתועד במהלך המחאה. מוקדם יותר דווח כי סגן ראש עיריית ביתר עילית ויו"ר הסיעה החסידית גדליהו אייזנשטיין הותקף באלימות קשה במהלך שיירת המחאה. מעדויות של נוכחים במקום עלה כי אדם מוסת התנגש ברכבו, ואז החל לחנוק את סגן ראש העיר באלימות.

בנוסף, נרשם אירוע נוסף בו נהג משאית ירד מרכבו באמצע נתיבי איילון, הסתער לעבר אחד מרכבי שיירת המחאה שיצא מבני ברק, כשהוא חמוש בסכין ובמקלות. התוקף החל להכות בברוטליות ברכב ולדפוק בעוצמה על החלונות לעיניהם של הנוסעים המבועתים.

המשטרה מסרה כי תמשיך בחקירה המעמיקה של כלל האירועים שהתרחשו במהלך המחאה, ותפעל בנחישות כנגד כל מי שהפעיל אלימות או איים על משתתפי המחאה. עדכונים נוספים בהמשך.

שני החשודים נעצרו במהלך הלילה והועברו לחקירה בתחנת הראל. החשוד הראשון נחקר, נשקו נתפס על ידי כוחות המשטרה, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. באשר לחשוד השני, נמסר כי הוא אינו מחזיק ברישיון נשק כלל, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה לבדיקת החשד שעלה.