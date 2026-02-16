המשטרה איבדה שליטה: שני נרצחים מירי באום אל פחם

סמוך לשעה 09:00 (שני) התקבל דיווח על שני פצועים מירי באום אל פחם. חובשים ופרמדיקים של מד"א דיווחו על שני גברים כבני 25 ללא סימני חיים עם פציעות חודרות וקבעו את מותם.

פרמדיק מד"א סוהיב מחאג'נה, סיפר: "כשהגענו למקום ראינו 2 פצועים מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופם. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם במקום".

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר נקבע מותם של 2 גברים שזהותם טרם ידועה. שוטרי מרחב מנשה נמצאים בזירה, פתחו בחקירה לצד פריסת מחסומים באיזור".