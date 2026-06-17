הקטטה האלימה - צילום: דוברות המשטרה הקטטה האלימה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:35

ירי בלב שכונת מגורים, דקירות הדדיות ומרדף משטרתי דרמטי שהסתיים בהתנגשות חזיתית: כתבי אישום חמורים הוגשו נגד מספר מעורבים בעקבות קטטה המונית אלימה במיוחד שהתרחשה בצפון, אשר הסלימה במהירות לכדי אירוע ירי, הימלטות פרועה ואיטום ציר הבריחה על ידי השוטרים ביישוב רומת הייב. המשטרה שחררה תיעודים קשים מתוך זירת הקטטה וממצלמות הגוף של השוטרים ברגעי מעצר החשודים ותפיסת האקדח.

האירוע החל בשעות הערב, אז התקבל דיווח בהול במוקד 100 של משטרת ישראל על קטטה המונית ואלימה במיוחד שפרצה בכפר משהד בצפון הארץ. הרקע לאירוע הינו סכסוך מקומי, ובמהלך המהומה ההמונית נדקרו מספר בני משפחה באורח קל. כוחות גדולים של שוטרי המחוז הצפוני הוזנקו לזירה והצליחו להרגיע את הרוחות, אך השקט היה זמני בלבד: בעוד השוטרים פרוסים בשטח כדי לאבטח את המקום ולמנוע את התחדשות האלימות, הגיח לפתע רכב ובו שני חשודים. החשודים פתחו בירי חי לעבר הנוכחים בתוך שכונת המגורים, מה שהוביל לבהלה רבה ולתגובה של תושבים מקומיים שהחלו להשליך חפצים ואבנים לעבר המכונית היורה בניסיון להרחיקה. השוטרים, שזיהו את הרכב הנמלט מהזירה מיד לאחר ביצוע הירי, פתחו במרדף רכוב נחוש בעקבותיו. נהג הרכב החשוד החל להימלט בנסיעה פרועה ומסוכנת, תוך שהוא מבצע עבירות תנועה קשות ומסכנות חיים ומנסה להיעלם מעיני השוטרים. המרדף הדרמטי נמשך מספר דקות בכבישי הצפון, עד אשר נכנס הרכב אל תוך היישוב רומת הייב. שוטרים שהיו ערוכים בהמשך הציר חסמו את נתיב הבריחה באמצעות ניידת משטרה. נהג הרכב החשוד סירב לעצור, פגע ישירות בניידת שחסמה אותו – ובשלב זה נעצר הרכב על ידי השוטרים ששלפו נשקים, כיתרו את המכונית ועצרו את שני יושביה, בני 25 ו-27.

רגעי המעצר הדרמטי - צילום: דוברות המשטרה רגעי המעצר הדרמטי | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:02

בסרטוני האבטחה ומצלמות הגוף שפרסמה המשטרה, ניתן לראות בבירור את השתלשלות האירועים האלימה מתחילתה ועד סופה. בסרטון הראשון, המתעד את הקטטה ההמונית ממעוף הציפור בכפר משהד, נראית קבוצה גדולה של גברים מתעמתת במרכז הרחוב. המצב מסלים במהירות לכדי אלימות פיזית קשה, כאשר המעורבים חובטים זה בזה באגרופים ומשתמשים במקלות ארוכים ובאלות עץ כדי להכות באכזריות אחד את השני. ברקע נראים עוברי אורח המומים, חלקם מנסים להפריד וחלקם נמלטים מהמקום, בזמן שההמונים ממשיכים להתקוטט באלימות קשה סביב משאית ורכבים שחונים בצד הדרך.

הסרטון השני, שצולם ממצלמת הגוף של אחד השוטרים, וגם הוא מתפרסם בכתבה זו, מתעד את רגעי המעצר הדרמטיים מיד לאחר ההתנגשות בניידת: השוטר נראה כשהוא שולף את אקדחו האישי ומכוון אותו לעבר הרכב החשוד, תוך שהוא צועק לחשודים שלא לזוז. על הכביש לצד המכונית נראה אחד החשודים כשהוא כבר מרותק לקרקע על ידי השוטרים, בעוד כוחות נוספים משתלטים על החשוד השני. מיד לאחר מכן, השוטרים מתחילים בחיפוש קפדני בתוך הרכב הפגוע בעזרת פנסים, ואחד מהם מדווח בקשר כי אותר תרמיל חי בתוך המכונית. בחלקו האחרון של התיעוד נראה שוטר הלובש כפפות מגן כחולות כשהוא מרים מהמדרכה אקדח חצי-אוטומטי שחור שנזרק על ידי החשודים במהלך הבריחה. השוטר מוציא את המחסנית, מציג אותה למצלמה כשהיא מלאה בתחמושת, ומבצע בדיקת פריקה של כדור מהקנה כדי לוודא שהנשק נקי ומאובטח.

במהלך החקירה האינטנסיבית שניהלו חוקרי המשטרה, הצליחו פיוח הראיות לקשור את אחד הנאשמים בירי גם לאירוע הדקירות המוקדם שהתרחש במהלך הקטטה ההמונית. בנוסף, המשטרה איתרה ועצרה חשוד שלישי, בן 31, שהיה מעורב ישירות בקטטה ובדקירות במשהד. עם סיומה של החקירה וגיבוש תשתית ראייתית מוצקה, הגישה שלוחת התביעות של המשטרה בנצרת כתבי אישום נגד המעורבים בדקירות ובקטטה, ובמקביל הגישה פרקליטות מחוז צפון כתבי אישום חמורים בגין אירוע הירי, סיכון חיי אדם והמרדף, כל אחד לפי חלקו באירועים השונים. מהמשטרה נמסר כי הם ימשיכו לפעול ביד קשה ובאפס סובלנות נגד עבירות האלימות והנשק הלא חוקי במגזר, למען שמירה על ביטחון הציבור.