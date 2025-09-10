כתב אישום הוגש היום (רביעי) על ידי יחידת התביעות המשטרתית במחוז ירושלים כנגד תושב ירושלים כבן 40, לאחר שהיכה את אמו מכות נמרצות באלימות מחרידה ומזעזעת. האימא סיימה לקרוא פרקי תהלים והוכתה על ידו במשך שעות ארוכות.

זה קרה לפני מעט פחות משבועיים. בבוקר יום שישי, לפני יותר משבוע וחצי, התקבל במשטרה דיווח מקופת חולים ולפיו למקום הגיעה אישה לבדיקה אחרי שספגה אלימות קשה מצד בנה שמתגורר עמה.

שוטרי תחנת מוריה הוזעקו למקום ופגשו את האישה בטרם הועברה להמשך טיפול רפואי בבית החולים, כשהיא חבולה בחלקי גופה הכוללים. על פי ממצאים רפואיים ראשונים האישה גם סבלה מדימום מוחי קל.

בתחקורה הראשוני עוד בקופת החולים, עלה כי בנה היכה אותה במשך שעות הלילה. בעקבות כך החלו פעולות נמרצות של המשטרה לאיתור הבן במקום מגוריהם וברחבי העיר. תוך מספר שעות הנאשם אותר ונעצר על ידי השוטרים לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך הוארך מעצרו בבית המשפט מעת לעת.

על פי ממצאי החקירה ועובדות כתב האישום שהוגש היום, עולה כי בתאריך שבין 28.8 ל-29.8 בשעות הלילה, החל מחצות לערך ובמשך כארבע וחצי שעות לסירוגין, תקף הנאשם את אמו בעת שהייתה במיטתה, כשהוא מכה ומאיים לעברה, מסיים וחוזר להכותה שוב, בסטירות רבות לראשה ולגופה, בעיטות בגופה, בגבה וברגליה, עיקם את ידה והטיחה לעבר דפנות המיטה.

בנוסף לכך, במהלך אותן שעות, חנק את אמו מספר פעמים תוך שאחז בגרונה בחוזקה בשתי ידיו עד איבוד יכולתה לנשום, וכל זאת תוך שמציין בפניה: "מצווה להרוג אותך" מספר פעמים, ושהיא יותר "חמור מהיטלר".

במהלך תקיפתה האכזרית, ביקשה האם מבנה מספר רב של פעמים לחדול אך הוא לא נענה לדרישותיה, ובשל חוסר היענותו הקפידה הקורבן לשמור על שקט מאחר וסברה כי כך "תקבל פחות מכות". רק בסביבות השעה 04:30 חדל הנאשם את האלימות ותקיפת הקורבן וטען בפניה שהוא צריך להרוג אותה אבל הוא כבר התעייף.

היום כאמור הגישה יחידת התביעות המשטרתית של מחוז ירושלים את כתב האישום כנגד הנאשם בגין עבירות של תקיפת זקן הגורמת חבלה ממש ואיומים, זאת לצד בקשה מבימ"ש להורות על מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים.

מהמשטרה נמסר: "מדובר במקרה בו נחצו 'קוים אדומים'. אלימות בתוך המשפחה במקום שאמור להיות הכי בטוח עבורו ובמעורבות אדם הקרוב לקורבן. דווקא מקום זה הופך עבורו לזירה של פחד ואימה. מיד עם קבלת הדיווח, פעלנו בכל האמצעים כדי למצות את הדין עם הנאשם, וכך נמשיך לפעול עם כל מי שמרים יד על בן משפחה, או נוקט באלימות בכלל".