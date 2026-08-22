מנסור עבאס ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יו"ר הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), ח"כ מנסור עבאס, נשא בסוף השבוע נאום מרכזי בוועידה הארצית ה-28 של מפלגתו בטייבה, בהשתתפות למעלה מאלף חברי מפלגה. במוקד דבריו עמדה האסטרטגיה הפוליטית של רע"מ והסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאשר עבאס הצהיר כי ערביי ישראל משמשים "גשר לשלום" באזור.

"רע"מ הציבה את הדמוקרטיה הישראלית בפני מבחן אמיתי", מסר עבאס לקהל הוועידה. לדבריו, בזכות פעילות המפלגה, השתתפות של מפלגה ערבית בקואליציה הפכה ל"מציאות פוליטית שמונחת ברצינות על השולחן". הוא הדגיש את הקו המוביל של רע"מ, השואף להשפיע מתוך המערכת הפוליטית ולא מחוצה לה. קריאה להכרה במדינה פלסטינית בכל הנוגע לזירה המדינית, עבאס חידד את עמדתו בנושא פתרון שתי המדינות. "אנחנו רוצים שגם השלום בין מדינת ישראל למדינת פלסטין יתממש. מדינת פלסטין קיימת, כל העולם מכיר בה, ועל ארה"ב וישראל להכיר בה גם", הצהיר יו"ר רע"מ. סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 חברת הכנסת לשעבר משתפת מהמחלה שלה ומודה לציבור | זה שמה לתפילה קובי אטינגר | 10:29 עבאס הוסיף כי שלום כזה יבטיח את סיום הסכסוך והכיבוש, וציין כי האזרחים הערבים בישראל משמשים כ"גשר להשגת מטרות אלה – גשר להבנה, לפיוס ולביטחון לכל האנשים באזור". רשימת המועמדים ופתח לסגלוביץ' במהלך הוועידה נבחרה רשימת מועמדי רע"מ לכנסת הבאה. חמישיית הצמרת כוללת את ח"כ מנסור עבאס בראש, ואחריו ח"כ וליד טאהא, ח"כ וליד אל-הואשלה, ח"כ אימאן חטיב-יאסין במשבצת המשוריינת לנשים, וח"כ יאסר חג'יראת. איוש המקומות מהשישי ואילך הושאר בידי הוועדה המבצעת של רע"מ, שקיבלה סמכות לאשר צירופים של מועמדים עצמאיים מבחוץ. סמכות זו סוללת את הדרך להצטרפותו האפשרית של סגן השר לביטחון הפנים לשעבר, יואב סגלוביץ', שפרש לאחרונה ממפלגת 'יש עתיד' ומנהל מגעים מתקדמים עם עבאס על השתלבות ברשימה.

ח"כ יואב סגלוביץ' ( צילום: כיכר השבת )

תגובות חריפות

דברי עבאס עוררו תגובות חריפות בזירה הפוליטית. ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר כי "כל עוד אני ראש הממשלה, לא תקום מדינה פלשתינית שנשלטת על ידי איראן: לא בעזה, ולא ביהודה ושומרון. נקודה".

נתניהו הוסיף והתייחס לאפשרות של קואליציה עם רע"מ: "המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. אלה הם השותפים של איזנקוט, ליברמן וטרופר, שמחרימים את בוחרי הליכוד אבל מקדמים בברכה את תומכי טיבי ובל"ד".

גם ח"כ גדי איזנקוט הגיב לדברי עבאס והבהיר: "אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית".

מפורום “בוחרים בחיים” של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור נמסר מתגובה לדברי מנסור עבאס: “מנסור עבאס שוב אומר בקול ברור את מה שאנחנו מזהירים מפניו כבר שנים. התחקירים שפרסמנו חשפו קשרים בין עמותות רע”מ והתנועה האסלאמית לבין חמאס. אייזנקוט יכול להבטיח שלא תקום מדינה פלסטינית, אבל השאלה היא איך הוא מתכוון לעשות זאת כשהוא מוכן להישען על מי שקורא בגלוי להקמתה. אחרי 7 באוקטובר צריך להיות ברור: רע”מ והתנועה האסלאמית אינן יכולות להיות שותפות או משענת לשום ממשלה בישראל.”

יצוין כי בעוד רע"מ מתכוננת לבחירות הקרובות עם רשימה שעשויה לכלול גם מועמדים מחוץ למפלגה, שלוש המפלגות הערביות האחרות – חד"ש, תע"ל ובל"ד – הגיעו להסכמות על ריצה משותפת בנפרד מרע"מ.