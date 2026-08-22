הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, בירך בערב שבת קודש את הנשיא דונלד טראמפ וממשלו על החלטתם לנקוט בסנקציות כלכליות נגד איראן. אקוניס, שדיבר בבית כנסת באפסטייט שבניו יורק, הגדיר את ההחלטה כ"צעד מצוין וחשוב בכיוון הנכון להפלת שלטון האייתולות".

"האייתולות הגו את הסלוגן 'מוות לארצות הברית', לא רק לישראל", הבהיר הקונסול הכללי. "הם הרסו את איראן, החריבו את לבנון באמצעות חיזבאללה ורוצים בהחרבת תרבות המערב שכולנו חלק ממנה".

דבריו של אקוניס מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לאיראן, כאשר ממשל טראמפ נוקט בגישה תקיפה יותר כלפי המשטר בטהרן. הסנקציות הכלכליות נועדו להפעיל לחץ על המשטר האיראני ולהגביל את יכולתו לממן ארגוני טרור באזור.

"המודיעין שלנו מצוין"

כשנשאל על ידי הקהל בבית הכנסת על הפעולה האחרונה בגבול סוריה-טורקיה, השיב אקוניס בתמציתיות: "יש לנו מודיעין מצוין. נמשיך להגן על אזרחי ישראל מפני אויבנו".

התייחסותו של הקונסול הכללי מגיעה בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבצפון סוריה, שעליה לקח שר הביטחון ישראל כ"ץ אחריות רשמית בהודעה חריגה שפורסמה במהלך השבת.