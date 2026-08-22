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דיבר בבית כנסת

הקונסול בארה"ב דיבר על הפעולה בסוריה והסנקציות על איראן; "יש לנו מודיעין מצוין"

הקונסול הכללי בירך את הנשיא האמריקני על החלטת הסנקציות • "האייתולות הרסו את איראן והחריבו את לבנון" | התייחס גם לפעולה של צה"ל בגבול סוריה (פוליטי מדיני)

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אקוניס תקף (צילום: תמר שמש)

הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, בירך בערב שבת קודש את הנשיא דונלד טראמפ וממשלו על החלטתם לנקוט בסנקציות כלכליות נגד . אקוניס, שדיבר בבית כנסת באפסטייט שבניו יורק, הגדיר את ההחלטה כ"צעד מצוין וחשוב בכיוון הנכון להפלת שלטון האייתולות".

"האייתולות הגו את הסלוגן 'מוות לארצות הברית', לא רק לישראל", הבהיר הקונסול הכללי. "הם הרסו את איראן, החריבו את לבנון באמצעות חיזבאללה ורוצים בהחרבת תרבות המערב שכולנו חלק ממנה".

דבריו של אקוניס מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת בין ישראל לאיראן, כאשר ממשל נוקט בגישה תקיפה יותר כלפי המשטר בטהרן. הסנקציות הכלכליות נועדו להפעיל לחץ על המשטר האיראני ולהגביל את יכולתו לממן ארגוני טרור באזור.

"המודיעין שלנו מצוין"

כשנשאל על ידי הקהל בבית הכנסת על הפעולה האחרונה בגבול -טורקיה, השיב אקוניס בתמציתיות: "יש לנו מודיעין מצוין. נמשיך להגן על אזרחי ישראל מפני אויבנו".

התייחסותו של הקונסול הכללי מגיעה בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבצפון סוריה, שעליה לקח שר הביטחון ישראל כ"ץ אחריות רשמית בהודעה חריגה שפורסמה במהלך השבת.

צבא טורקיה (צילום: משרד ההגנה הלאומי של טורקיה @tcsavunma)

אקוניס, שכיהן בעבר כשר החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ממלא כיום תפקיד מרכזי בייצוג ישראל בניו יורק. בחודשים האחרונים הוא התריע מספר פעמים על החמרה במצב האנטישמיות בעיר ותקף בחריפות את התנהלות ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני.

הקונסול הכללי ממשיך לפעול למען חיזוק הקשרים בין ישראל לקהילה היהודית בניו יורק, תוך שהוא מדגיש את החשיבות של עמידה מול האיומים האיראניים והתמיכה במדיניות הנשיא טראמפ כלפי טהרן.
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1 תגובות

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אקוניס יהיה המועמד המוביל העתידי להנהיג את ממשלת ישראל.
בדרך לראשות הממשלה

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