"מכונת רעל": אזולאי תקף ובוארון מיהר להוציא את סיידוף

דיון שגרתי בוועדת הכנסת הפך אתמול (רביעי) לזירת עימות סוער, כאשר חבר הכנסת ינון אזולאי מש"ס תקף בחריפות את עו"ד איילת השחר סיידוף, יו"ר ארגון 'אמהות בחזית', ודרש את הוצאתה מהאולם. יו"ר הוועדה, חבר הכנסת אריאל בוארון, נענה לדרישה והורה למשמר הכנסת להרחיק את סיידוף מהדיון.

העימות החל כאשר אזולאי פנה לעבר סיידוף בתקיפות ואמר: "מכונת רעל, את אמרת על עצמך". חבר הכנסת דרש מיו"ר הוועדה לפעול להוצאתה, תוך שהוא מפנה אליה ביקורת חריפה על פעילותה.

בוארון, שניהל את הדיון, נענה מיידית לקריאה והורה לסיידוף לעזוב את האולם: "אני מבקש ממך לצאת החוצה, תודה רבה. ללכת להשפריץ רעל במקום אחר", אמר בנחרצות. סיידוף, מצידה, ניסתה להבין את הסיבה לגירוש ושאלה: "מה עשיתי?", אך יו"ר הוועדה לא נרתע וקרא למשמר הכנסת להשלים את פעולת ההרחקה.

"לא עשית כלום בחיים חוץ משנאה"

אזולאי המשיך בביקורתו הנוקבת גם לאחר שהחל תהליך ההוצאה. "זה הבעיה, שלא עשית כלום בחיים מאשר הסתה ושנאה", הטיח בה. "בגלל שאת לא עושה כלום בחיים שלך חוץ משנאה – כדאי שתיצאי. מכונת רעל, תתביישי לך".

חבר הכנסת הוסיף וכינה את סיידוף "סוכנת כאוס" והדגיש כי הוא בסך הכל מצטט את הגדרתה העצמית של סיידוף. כפי שחשף 'כיכר השבת' בעבר, סיידוף אכן הודתה בעצמה בתיעוד שהופץ כי היא מובילה פעילות שמטרתה לפרק את החברה החרדית וליצור פילוג בתוכה.

האירוע נחתם בקריאות נוספות של אזולאי לעברה כי עשתה את "ההצגה שלה" בטרם הורחקה סופית מהדיון. העימות משקף את המתיחות הגוברת בכנסת סביב נושאים הקשורים למגזר החרדי, במיוחד בעקבות הפעילות של ארגונים שמובילים מאבק נגד חוק הגיוס.

רקע: הודאה בפעילות לפירוק החברה החרדית

יצוין כי סיידוף, שמשמשת כיו"ר ארגון 'אמהות בחזית' ופעילה במחאת קפלן, חשפה בעבר בתיעוד דרמטי את פעילותה בתוך המגזר החרדי. "אחת מהדברים ששמנו על השולחן בשביל לנצח הייתה לפרק את החברה החרדית", אמרה בתיעוד שהופץ. "תראו היום באיזה סכסוכים הם, זה לא קרה מעצמו".

בתיעוד נוסף היא הודתה: "אנחנו הרבה פעמים מריצות קמפיינים של פשקווילים ברחוב החרדי, שבכלל תולים אותם אחרים, לא אנחנו, שנראים כאילו הרחוב החרדי עושה אותם". לדבריה, "מכונת הרעל פעלה שעות נוספות בבתי הכנסת של גור, בבתי הכנסת של ש"ס ושל חב"ד, ויצרה פילוג בין החסידויות פעם ראשונה במדינת ישראל".

העימות בוועדת הכנסת מצטרף לסדרת אירועים סוערים שהתרחשו בשבועות האחרונים בכנסת, כאשר חבר הכנסת נאור שירי הוצא מדיון אחר לאחר עימות עם חברת הכנסת טלי גוטליב. המתיחות הפוליטית בבית המחוקקים ממשיכה להסלים, כאשר נושאים הקשורים למגזר החרדי מעוררים עימותים חריפים במיוחד.