האם החלטת בג"ץ תוביל את הממשלה לחשב מסלול בהדחת היועמ"שית?

היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

אחרי ביטול הדיון בבג"ץ בנוגע להדחת היועצת המשפטית לממשלה גלי-בהרב מיארה, בממשלה מקיימים התייעצויות בשאלה האם להחזיר את הגלגל ולפנות לוועדת האיתור שהמליצה על מיארה לתפקיד, או לנסות לפעול בדרכים אחרות, כדי לנסות להדיחה מתפקידה -כך על פי הפרסום בכאן חדשות.

על פי הדיווח היום (שלישי) של העיתונאית שלי טפירו, מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ושר המשפטים יריב לוין, הם אלו שיכריעו בשאלה האם ללכת למהלך חדש בנוגע להדחת היועמ"שית או שלא לפעול יותר בעניין. במקביל דווח, כי במהלך ישיבת הקבינט האחרונה בה דנו השרים בנוגע לכיבוש העיר עזה וההצעה לעסקה שהגיעה מצד חמאס, היועמ"שית לא נכחה בדיון החשוב. בלשכתה סרבו להתייחס לידיעה על כך.

שופטי בג"ץ בדיון | ארכיון ( צילום: Yonatan Sindel/FLASH90 )

אמש, בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי על החלטת הממשלה לפטר את היועצת המשפטי לממשלה גלי בהרב מיארה - לאחר שהממשלה סירבה להגיש את תגובתה לעתירות נגד ההליך לפיטורי היועמ"שית.

בהחלטת בג"ץ המליצו השופטים לממשלה לפנות לוועדת האיתור המקורית לצורך הדחת היועמ"שית, הליך שעליו הממשלה דיגלה ובמקום זאת החליטה להקים וועדה חדשה להדחתה, בשל חוסר היכולת להדיחה בוועדת האיתור המקורית.

שר המשפטים יריב לוין הגיב להחלטת בית המשפט וכתב כי זה "מחזה האבסורד של בג"ץ בנוגע ליועצת המודחת לא מפתיע כבר אף אחד. כולם יודעים את הסוף הידוע מראש של המחזה הזה". לדבריו: "יש עוד עובדה שידועה לכולם: לעותרים, לבית המשפט העליון, וגם לציבור הרחב – לא היה שיתוף פעולה יעיל בין היועצת המודחת לבין הממשלה".

לוין הוסיף כי "כל הטענות על פרוצדורה הן רק תירוץ. אי אפשר לכפות על הממשלה, ובפרט כאשר אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, לעבוד איתה אפילו יום אחד נוסף. הממשלה ורק היא תקבע מי יהיה היועץ המשפטי שלה. זה כל כך מובן מאליו. ולא פלא שזה כך ברחבי העולם".