כיכר השבת
"הדיפ סטייט"

הפרשן שמקורב לנתניהו תוקף בחריפות: "אם כחלון ישוריין בליכוד - זו התאבדות פוליטית"

הפרשן יעקב ברדוגו תקף בחריפות את הדיווח על שיריון אפשרי של כחלון • "חתום על תר"ש גדעון ועל אי-הרפורמה המשפטית" | "הדיפ סטייט של הדיפ סטייט" (פוליטי מדיני)

משה כחלון (צילום: אבשלום שושני)

הפרשן יעקב ברדוגו יצא לפני זמן קצר (שני) במתקפה חריפה נגד האפשרות ששר האוצר לשעבר משה כחלון יקבל שיריון ברשימת הליכוד לכנסת, וזאת בעקבות דיווח של יוסי ורטר ב'הארץ' לפיו ראש הממשלה הציע לכחלון מקום שריון במפלגה.

"אם כחלון ישוריין בליכוד - זו התאבדות פוליטית", הכריז ברדוגו בפתיח תוכניתו ברדיו גלי ישראל, תוך שהוא מפרט את הסיבות לעמדתו החריפה.

"למה? כי משה כחלון חתום על הקמת התאגיד, על תוכנית תר"ש גדעון של גדי איזנקוט, שפירקה את הצבא, חתום על אי-הרפורמה המשפטית במסגרת המהלכים שלו עם אהרן ברק", פירט ברדוגו את רשימת החטאים לדעתו.

"הדיפ סטייט של הדיפ סטייט"

ברדוגו לא הסתפק בכך והמשיך בביקורת חריפה: "משה כחלון הוא הדיפ סטייט של הדיפ סטייט. אם ראש הממשלה יחליט להביא אותו, בעיניי מדובר בפשיטת רגל של כל מה שנלחמנו עליו בארבע השנים האחרונות".

יצוין כי הדיווח על שיריון אפשרי לכחלון מגיע על רקע אישור מתווה הפריימריז החדש בליכוד, שמעניק לראש הממשלה נתניהו שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את המתווה בתחילת השבוע, לאחר דיון סוער שכלל עימות בין נתניהו לח"כ דוד ביטן.

פריימריז בליכוד 2022 (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)

כחלון: מהרשעה לשיריון?

כזכור, כחלון הורשע לפני כחודשיים על פי הודאתו בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, בעת שכיהן כיו"ר החברה הציבורית "יונט קרדיט". בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר עליו עונש מאסר על תנאי, קנס כספי בסך 180 אלף שקלים, והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים.

על פי כתב האישום, כחלון עודכן כבר בתחילת שנת 2022 על קיומם של אי-סדרים כספיים מהותיים בסניף החברה בנצרת, אך לא פעל להביא את מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור כפי שנדרש ממנו על פי חוק. רק כעבור כחמישה חודשים הוצגו הממצאים לדירקטוריון והחברה דיווחה על כך לציבור.

בנימין נתניהוהליכודמשה כחלוןשריוניםבחירות 2026

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