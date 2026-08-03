הפרשן יעקב ברדוגו יצא לפני זמן קצר (שני) במתקפה חריפה נגד האפשרות ששר האוצר לשעבר משה כחלון יקבל שיריון ברשימת הליכוד לכנסת, וזאת בעקבות דיווח של יוסי ורטר ב'הארץ' לפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לכחלון מקום שריון במפלגה.

"אם כחלון ישוריין בליכוד - זו התאבדות פוליטית", הכריז ברדוגו בפתיח תוכניתו ברדיו גלי ישראל, תוך שהוא מפרט את הסיבות לעמדתו החריפה.

"למה? כי משה כחלון חתום על הקמת התאגיד, על תוכנית תר"ש גדעון של גדי איזנקוט, שפירקה את הצבא, חתום על אי-הרפורמה המשפטית במסגרת המהלכים שלו עם אהרן ברק", פירט ברדוגו את רשימת החטאים לדעתו.

"הדיפ סטייט של הדיפ סטייט"

ברדוגו לא הסתפק בכך והמשיך בביקורת חריפה: "משה כחלון הוא הדיפ סטייט של הדיפ סטייט. אם ראש הממשלה יחליט להביא אותו, בעיניי מדובר בפשיטת רגל של כל מה שנלחמנו עליו בארבע השנים האחרונות".

יצוין כי הדיווח על שיריון אפשרי לכחלון מגיע על רקע אישור מתווה הפריימריז החדש בליכוד, שמעניק לראש הממשלה נתניהו שמונה שריונים ברשימת המפלגה לכנסת. ועדת החוקה של הליכוד אישרה את המתווה בתחילת השבוע, לאחר דיון סוער שכלל עימות בין נתניהו לח"כ דוד ביטן.