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מגיב להחלטה

בן ארי על הדיון בבג"ץ: "אצלי לינץ׳, אצל אבו שחאדה כפפות משי"

ד"ר מיכאל בן ארי מתייחס לדיון בבג"ץ על מועמדות אבו שחאדה • "אצלי היה לינץ׳, אצלו רוגע מוחלט" | "בג"ץ לא רצה לנתץ את הקונספציה" (פוליטי מדיני)

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מיכאל בן ארי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ד"ר מיכאל בן ארי, שנפסל בעבר מהתמודדות לכנסת, התייחס היום (ראשון) בריאיון לשי גולדשטיין ואורי מלמד ברדיו 103FM לדיון בבית המשפט העליון על מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת. בן ארי ביקר בחריפות את ההבדל בין הטיפול בו לבין הטיפול ביו"ר בל"ד.

"אצלי לא היה רגע אחד של הקשבה, לא לעורך הדין שלי ולא כשאני התחננתי לדבר שתי דקות", מסר בן ארי. "רק צרחות, זעקות, 'השף המסכות של בן ארי הוסרה' וכל מיני דברים קשים, מתקפה חסרת פרופורציה. אין מה להגיד - אווירת לינץ'".

בן ארי הפנה את תשומת הלב לסרטון הדיון בעניינו של אבו שחאדה: "ראיתי את הסרטון של ההתייחסות לסמי אבו שחאדה - כפפות של משי, איזה רוגע. הם היו מכשירים אותו לולא האווירה הציבורית, אין לי בכלל שאלה".

בן ארי הציע הסבר לגישה השונה של בית המשפט העליון: "אם אני אכתוב פסק דין, אומר לעצמו בית המשפט העליון, על הפסילה של אבו שחאדה - אני אומר שערביי ישראל רוצים להשמיד אותנו. לכן, כדי לא לנתץ את הקונספציה, אומרים לו: 'תמנע מאיתנו להישיר מבט אל המציאות'".

כזכור, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הודיע ביום חמישי האחרון כי קיים רוב בין השופטים לפסילת מועמדותו של אבו שחאדה. עמית הציע לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין מנומק. בעקבות כך, הוועד המרכזי והלשכה הפוליטית של מפלגת בל"ד החליטו להסיר את מועמדותו.

ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. הבקשה לפסילה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס.

סאמי אבו שחאדה מופיע בפני ועדת הבחירות המרכזית (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

במהלך הדיון בבית המשפט העליון התרחש עימות חריף בכניסה לאולם, כאשר השר בן גביר התעמת עם ח"כ אחמד טיבי ועם עופר כסיף. בן גביר פנה אליהם בחריפות: "אתם הקו הקדמי של הטרור בכנסת. חתיכת מחבל. אתכם נזרוק מהכנסת". ח"כ טיבי השיב: "כל כלב ביג'י יומו", בעוד יוסף ג'בארין ועופר כסיף כינו את השר "חתיכת נאצי קטן ומטונף".

הרשימה המשותפת הגיבה בחריפות להחלטה המסתמנת: "זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות ולפגוע בזכותו של הציבור שלנו לבחור את נציגיו". ברשימה הודיעו כי "תשובתנו לניסיונות להדיר אותנו ולהשתיק את קולנו תהיה נהירה המונית לקלפיות ב-27 באוקטובר".
מיכאל בן אריבל"דסמי אבו שחאדה

2 תגובות

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לפחות הוא מבין שאמורים היו לגזור גזירה שווה ביניהם, מחבל-מחבל.
רק לא ג ושס
סליחה, התבלבלתי עם מחבל אחר, הוא סתם גזען.
רק לא ג ושס

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