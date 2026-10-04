בן ארי על הדיון בבג"ץ: "אצלי לינץ׳, אצל אבו שחאדה כפפות משי"

ד"ר מיכאל בן ארי, שנפסל בעבר מהתמודדות לכנסת, התייחס היום (ראשון) בריאיון לשי גולדשטיין ואורי מלמד ברדיו 103FM לדיון בבית המשפט העליון על מועמדותו של סמי אבו שחאדה לכנסת. בן ארי ביקר בחריפות את ההבדל בין הטיפול בו לבין הטיפול ביו"ר בל"ד.

"אצלי לא היה רגע אחד של הקשבה, לא לעורך הדין שלי ולא כשאני התחננתי לדבר שתי דקות", מסר בן ארי. "רק צרחות, זעקות, 'השף המסכות של בן ארי הוסרה' וכל מיני דברים קשים, מתקפה חסרת פרופורציה. אין מה להגיד - אווירת לינץ'".

בן ארי הפנה את תשומת הלב לסרטון הדיון בעניינו של אבו שחאדה: "ראיתי את הסרטון של ההתייחסות לסמי אבו שחאדה - כפפות של משי, איזה רוגע. הם היו מכשירים אותו לולא האווירה הציבורית, אין לי בכלל שאלה".

בן ארי הציע הסבר לגישה השונה של בית המשפט העליון: "אם אני אכתוב פסק דין, אומר לעצמו בית המשפט העליון, על הפסילה של אבו שחאדה - אני אומר שערביי ישראל רוצים להשמיד אותנו. לכן, כדי לא לנתץ את הקונספציה, אומרים לו: 'תמנע מאיתנו להישיר מבט אל המציאות'".

כזכור, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית הודיע ביום חמישי האחרון כי קיים רוב בין השופטים לפסילת מועמדותו של אבו שחאדה. עמית הציע לאבו שחאדה לפרוש מההתמודדות כדי למנוע פסק דין מנומק. בעקבות כך, הוועד המרכזי והלשכה הפוליטית של מפלגת בל"ד החליטו להסיר את מועמדותו.

ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את מועמדותו של אבו שחאדה ברוב של 31 תומכים מול 4 מתנגדים. הבקשה לפסילה הוגשה על ידי עוצמה יהודית והשר איתמר בן גביר, והתייחסה בין היתר למאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023, יממה לאחר מתקפת חמאס.