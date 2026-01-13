השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיש, באמצעות עורך דינו דוד פטר, את תשובתו המפורטת לבית המשפט העליון במסגרת העתירות המבקשות את הדחתו מתפקידו. כך נמסר הבוקר (שלישי) מטעמו.

"השר לביטחון לאומי, קרא בפומבי לפיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה מיום הקמתה של הממשלה המכהנת, והמשיך לקרוא לכך, באופן מתמשך עד היום הזה", נכתב בתשובה בין היתר.

הוא תקף: "אין לקבל תרחיש בו נחקרת פוטנציאלית תגיש לבית המשפט עמדה משפטית בשאלת כהונתו של השר האמון על משטרת ישראל, שר אשר קרא לפיטוריה למן היום הראשון של כהונתו".

עוד נכתב: "בענייננו הרשעה אין, כתב אישום אין, הודעה על הגשת כתב אישום אין, חקירה אין, בדיקה אין, דו"ח ציבורי אין – אזי עתירה מניין?! מדוע מבקשת היועצת המשפטית לממשלה להדיח את השר לביטחון לאומי?

"התשובה לשאלה הזו ברורה: כי השר לביטחון לאומי מצליח לקדם מדיניות שהיא לא אוהבת, ולא עלה בידיה למנוע זאת בכלים שבידיה.

"אם משהו מן הפעולות של השר לביטחון לאומי היה מצדיק חקירה פלילית, חזקה על היועצת המשפטית לממשלה שהיא הייתה פותחת בה באופן מיידי. ואם יש למאן דהוא טענה במישור המנהלי במקרה מסוים הוא מוזמן להגיש עתירה. אלא שהשר לביטחון לאומי מקפיד לפעול במסגרת הדין, ובמסגרתו בלבד. ולכן היועצת המשפטית לממשלה לא מצליחה ולו לפתוח בבדיקה פלילית כנגדו, כי אין על מה".

בהמשך מכתב התשובה התייחס לטענה שעלתה נגדו בנושא הר הבית. "והנה, ראש הממשלה בעצמו, הוא ולא שליח, אמר בכעס מופגן כלפי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ד"ר לימון, בישיבת הממשלה מיום 4.1.2026, כי כל הנעשה על ידי השר לביטחון לאומי בהר הבית נעשה על דעתו: "אמרנו שאין שינוי בסטטוס קוו אבל השינויים שבן גביר עושה הם לא משנים את הסטטוס קוו וזה בתיאום איתי".

"היועצת המשפטית לממשלה כלל לא טרחה לברר לעומק את העניין עם השר לביטחון לאומי או עם ראש הממשלה, אבל המשטרה החשאית היא כבר הפעילה (עניין שהוכחש בתחילה על ידי רונן בר בממשלה, זאת טרם נודע לו שמסמך ההנחיה שלו דלף לתקשורת).

"היועצת המשפטית לממשלה כלל לא הכירה כי במהלך שלוש השנים האחרונות השר לביטחון לאומי נפגש עם ראש הממשלה לעיתים קרובות לישיבות של חמש-שש שעות בהם עלה, בין היתר, עניין הר הבית תוך תיאום מלא בנושא".

עוד נכתב: "המדיניות של השר לביטחון לאומי וממשלת ישראל ברשות ראש הממשלה, הובילה לחיזוק ההגנה על זכויות היהודים העולים להר הבית, ללא כל "הבערה של המזרח התיכון" כמו שנהגו להתריע נביאי הזעם".

לדברי בן גביר, "כידוע אין אח ורע בתולדות הדמוקרטיות המערביות להדחת שר מכהן באמצעות צו שיפוטי".

בהמשך הוא תקף את העתירות: "העתירות דנן מבקשות לרמוס ברגל גסה את זכויותיהם הפוליטיות של למעלה מחצי מיליון מאזרחי מדינת ישראל כמצביעים ישירים, של למעלה משני מיליון מצביעי הקואליציה ושל מיליונים אחרים אשר עודם מאמינים בזכויות פוליטיות לזולתם ובשלטון החוק, גם אם אינם תומכים בקואליציה".

לדבריו, "בפרשת רפ"ק רינת סבן, לדוגמא נעשו ניסיון מאפיוזי לאיים, ממש כך על השר לביטחון לאומי לקדם קצינה ספציפית, מבלי שהתקיים בתשתית העובדתית הרלוונטית דיון בספ"כ כנדרש.

"איומים אלו הועלו על הכתב, במפורש, במסגרת מכתבי המשנים ליועצת המשפטית לממשלה בפרשת רינת סבן ואף הושמעו בעל פה״

בסיום נכתב: "מילים פשוטות, הייעוץ המשפטי לממשלה הודיע, באופן מאפיוזי ממש כי או שהשר מקדם את העוזרת האישית של ראש אח"מ, ללא הליך תקין או שהייעוץ המשפטי לממשלה יפעל לסכל את כהונתו במסגרת הליך זה.

"סמכות המינויים היא לב ליבה של הסמכות המיניסטריאלית של השר לביטחון לאומי, הניסיון לאיים בעניין זה, על מנת שיתקבלו החלטות ללא הליך תקין לא ייצלח".