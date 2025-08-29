העימות המתמשך בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, עלה מדרגה. למרות הודעת גיבוי רשמית של המשטרה למפקד המחוז, בסביבת בן גביר מדגישים כי הוא נחוש לקדם את הדחתו.

בריאיון לאלי אורגד ולברהנו טגניה ברדיו 90 אמר בן גביר: "זה לא סוד שאני לא מרוצה מתפקודו של הניצב", וטען כי הוא מקבל תלונות מתושבי דרום תל אביב.

בהמשך חשף: "אני מסתנן לקבוצות וואטסאפ של תושבים תחת שם בדוי. הם לא יודעים מי אני – אבל אני שומע ורואה הכול". כשנשאל אם מדובר בריגול אחרי אזרחים ואם ראוי ששר יהיה חבר בקבוצות בלי ידיעתם, השיב: "אני נמצא כל הזמן בשטח ומקבל כל הזמן דיווחים".

מנגד, במשטרה הדגישו כי ההכרעות בשטח יימשכו על פי שיקול דעתו של מפקד המחוז, ואמרו לחדשות 12: "הוא זה שיחליט מתי לפזר את ההפגנה ומתי לבצע מעצרים. תפקידה של המשטרה הוא לאזן בין שמירה על הסדר הציבורי לבין אפשרות למחאה דמוקרטית וחוקית. המשטרה לא תיתן מקום להפרות סדר".

בהודעה מוקדמת יותר ציין המפכ"ל כי הוא "מוקיר ומעריך את מפקד מחוז תל אביב, קצין מקצועי ועתיר זכויות, שעושה את עבודתו נאמנה לילות כימים".

בן גביר התייחס גם למסמך המדיניות שפרסם, ואמר כי נתן ליועצת המשפטית לממשלה "אולטימטום של חמישה ימים", תוך שהוא מאשים: "היא מפקירה את אישי הציבור, ומעוניינת רק בזריעת כאוס" – וציין כדוגמה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל: "אסור שדבר כזה יקרה".

קצין בכיר אמר ל-N12 כי "בן גביר רוצה לראות דם באיילון, הוא רוצה לראות מעצר של המונים – אבל מה לעשות, בראש המחוז הזה יש קצין מקצועי וערכי".

בראיון לכאן חדשות אמר בן גביר על היועמ"שית: "מסיבות פוליטיות היא לא ענתה לי על המסמך הזה שנמצא אצלה כבר חודש וחצי והיא עדיין לא השיבה משמעותית. אני חושב שיכול להיות שהיא מאוד רוצה כאוס ואנרכיה ברחובות".

השר טען כי בעבר, הייתה אכיפה נוקשה על מקרים "פחות חמורים", ואמר שכששימש כעורך דין, הוא ייצג "עשרות בנות שעצרו למשך חודשים על חסימת כבישים".

"פתאום עכשיו, יש קומץ שנותנים להם לעשות אנרכיה. פתאום אין כתבי אישום, אסור לעצור אותם, פתאום הם פרח מוגן", אמר השר שטען ליחס שונה למפגינים מהימין.