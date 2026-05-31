ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יצא במתקפה נגד יו"ר מפלגת 'ישר', גדי איזנקוט, בעקבות מתווה השירות שהציג האחרון לצד הפגישה החשאית עם יו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני.

המתקפה מגיעה על רקע סקרים מדאיגים למפלגת 'ביחד' של בנט, שממשיכה לאבד מנדטים לטובת איזנקוט.

במהלך כנס בחירות התייחס בנט למתווה איזנקוט ולפגישה עם גפני, ואמר: "זה תמים, אתה תיכנס למשא ומתן ואז יגידו 'מה הפרמטרים לפטור'.. מה שגפני ומה שדרעי שכחו - איזנקוט ויאיר גולן עוד לא למדו". בנט הוסיף וסיכם את עמדתו בנחרצות: "ולכן, אין מקום לשיג ושיח בהקשר הזה".

יצוין כי מתווה השירות שהציג איזנקוט דומה באופן מפתיע למתווה שהציג לפני כשנה חבר מפלגתו של בנט, יונתן שלו, הנחשב לנציג "הקול הצעיר" במפלגה. הדמיון בין שני המתווים מעלה שאלות לגבי הביקורת החריפה של בנט.