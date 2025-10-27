ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס הלילה (בין ראשון לשני) לחוק שיקשה עליו להתמודד ועבר את אישור ועדת שרים לענייני חקיקה וטען כי בליכוד מנסים למנוע ממנו מלהתמודד.

יצוין כי הצעת החוק תחייב את בנט להשתמש בכספים שיגייס במערכת הבחירות כדי לשלם את חובות המפלגות הקודמות שלו למדינה. הצעת החוק תעלה הבוקר לוועדת שרים לענייני חקיקה וצפויה לקבל את אישורה.

מדובר בחוב מצטבר של כ-20 מיליון שקלים, חובות ממפלגת 'הבית היהודי' ו'ימינה'. יצוין כי בנט העביר את 'ימינה' לאיילת שקד כבר לפני כשלוש שנים, עת פרש מהחיים הפוליטיים.

בהצעת החוק נכתב בין היתר: "לפי הצעת החוק, "מי שכיהן כיו"ר מפלגה שהודיע על כוונתו להתמודד בבחירות בראש רשימת מועמדים שתגיש מפלגה חדשה, בטרם חלפו 7 שנים מיום שסיים לכהן כיו"ר מפלגה שיש לה חובות - כל הכספים שיתקבלו מהמפלגה החדשה מכל מקור שהוא ישמשו ראשית להחזר חובות המפלגה המקורית, לפני שיעמדו לרשותה של המפלגה החדשה".

"קחו כלל אצבע", פתח בנט את דבריו נגד הצעת החוק: "ככל שמכונת הרעל נגדי עובדת יותר חזק, זה סימן שגם הם מבינים שהשינוי מגיע. הפייק-ניוז הנוכחי של המכונה: "החובות המפלגתיים".

בנט טען: "הליכוד היא המפלגה בעלת החוב 'הגדול ביותר כיום' למימון מפלגות: כ- 56 מיליון ש״ח. חוב זה רק הולך וגדל משנה לשנה, החוב גדל ב-7 מיליון ש״ח בשנה החולפת. כך שקשה להתרגש מהאכפתיות הפתאומית בליכוד מכספי ציבור". יצוין כי בניגוד לדברי בנט, מפלגת 'הליכוד' משלמת את חובתיה במסגרת הסדר וכי לא מדובר במפלגה שנסגרה אלא כזאת ש'חיה' ויש ברשותה נכסים רבים.

בנט המשיך להתייחס לחובות המפלגות שהשאיר וטען: "החוב של מפלגת הבית היהודי עמד על למעלה מ-17 מיליון ש״ח כבר בסוף 2011, שנה לפני שנבחרתי לעמוד בראשות המפלגה.

עם כניסתי ירשתי חובות אלו כפי שקורה עם כניסת כל מנהיג חדש למפלגה, ועם פרישתי הורשתי למנהיג שהגיע אחריי, הרב פרץ, והמפלגה המשיכה להתמודד במערכות בחירות.

"כנ״ל לגבי מפלגת "ימינה". לאחר סיום תפקידי כראש הממשלה החלטתי לצאת מהפוליטיקה והעברתי את המפלגה הפעילה לידי איילת שקד שהתמודדה בבחירות".

"לסיכום: אינני מצוי בשום חוב בשום מפלגה", טען בנט בדבריו והוסיף: "במקום להתמודד מולי בבחירות חופשיות מפלגת הליכוד מנסה למנוע ממני להתמודד. לו הם חשבו שהם ינצחו, הם לא היו צריכים ללכת על חקיקה אישית, רטרואקטיבית מעין זו".

בנט חתם את דבריו: "כפי שאתם מבינים, זה לא יצלח. לא אתן לרעשי הרקע האלה להפריע לי במשימה: לאחד את העם, ולשקם את ישראל".

יוזם החוק ח"כ אביחי בוארון, טען לאחר אישור ועדת השרים לענייני חקיקה: "החוק לא פרסונלי וגם לא מונע מאף אחד להתמודד בבחירות. הוא לא פרסונלי מכיוון שמלבד נפתלי בנט יש עוד מפלגות שחייבות חוב לא משולם, והוא לא מונע התמודדות מכיוון שבסך הכול החוק קובע שהכספים של המפלגה החדשה יממנו את חובות העבר, ורק לאחר מכן ישולמו לספקים חדשים. תתמודד אבל קודם תשלם".

בוארון התייחס לטענות על החובות של הליכוד וסיעות אחרות: "נכון שלליכוד ולמפלגות אחרות יש חוב, אך יש הבדל עצום בין השניים. המפלגות בניגוד לבנט ויועז הנדל ואחרים לא בורחות מתשלום החוב אלא עומדת מאחוריו ומשלמת אותו מדי חודש.

"חוב הליכוד הצטמצם ביותר מחצי בשנתיים האחרונות! ונפתלי בנט בשיטת מיידוף כבר פעמיים מקים מפלגה ומתחמק מהתשלום. אדם שלא ישלם את חובותיו לא ראוי להנהיג".