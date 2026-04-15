"עבד כבר אצל בנט"

"נוכל חוק הגיוס חבר לנוכל בנט": ביסמוט תוקף את את המצטרף הצפוי למפלגת בנט

יו"ר ועדת חוץ וביטחון תוקף בחריפות את מייסד 'כתף אל כתף' • 'מי שהתחזה למוביל מאבק עממי נגד חוק הגיוס, נחשף כעוד שחקן פוליטי' | מפלגת ישראבלוף 2026 (פוליטי)

יו"ר ועדת חוץ וביטחון ח"כ בועז ביסמוט תוקף לפני זמן קצר (רביעי) את יונתן שלו, מייסד ארגון 'כתף אל כתף', לאחר שהודיע על הצטרפותו למפלגת ' 2026'. ביסמוט כינה את שלו "נוכל " והאשים אותו בניצול המלחמה לצרכים פוליטיים אישיים.

"מי שהתחזה למוביל מאבק עממי נגד חוק הגיוס, נחשף הבוקר כעוד שחקן פוליטי שניצל את הצבא ואת המלחמה לצורך קידומו האישי", כתב ביסמוט. לדבריו, "מי שכינה את חוק הגיוס 'ישראבלוף', התגלה כישראבלוף האמיתי, כשהצטרף למי שכבר הוכיח שאין לו בעיה להפר הבטחות ולגנוב קולות".

העיתונאית שירית אביטן כתבה: "לא זוכרת מי אמר לי שיונתן שלו עובד אצל בנט בזמן שכיכב באולפנים. אז איש עלום, תדע שצדקת".

המתקפה מגיעה על רקע ההודעה שפרסמה מפלגת '' היום על הצטרפות ארגון 'כתף אל כתף' לשורותיה. על פי ההודעה המשותפת, מייסד הארגון יונתן שלו ישולב בקדמת רשימת המועמדים לכנסת ובהנהגת המפלגה. הארגון, שהוקם בשנת 2024, התפרסם בזכות מאבקו נגד הציבור החרדי בנושאי גיוס.

בהודעת הארגון נמסר כי "אנחנו נדאג לצעירים בישראל. הצטרפנו לראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט כי רק הוא הוכיח שהוא יתקן את ישראל ויבנה לצעירי ישראל עתיד טוב יותר". בנט מצדו הבהיר: "בשבעה באוקטובר כשהנהגת ישראל קרסה, הדור הצעיר קם, נלחם והציל את מדינת ישראל".

ביסמוט סיכם את דבריו בציניות: "מפלגת ישראבלוף 2026". יצוין כי ביסמוט הודיע לאחרונה על חידוש חקיקת חוק הגיוס כחלק מחבילת חוקים ביטחוניים, לבקשת הרמטכ"ל.

המהלך של שלו מצטרף לשורה של הצטרפויות למפלגת בנט, ביניהן מנכ"ליות לשעבר של משרדי ממשלה. השרה עידית סילמן כבר תקפה בעבר את בנט על מהלכיו, וטענה כי "כשאין ערכים, אין בלמים".

בנט עם יונתן שלו (צילום: בנט 2026)

תוכן שאסור לפספס:

1
אולי הוא יסייע לבנט להחזיר את החובות
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

