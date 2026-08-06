ראש הממשלה נתניהו ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

סקר מנדטים חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג את התמונה העדכנית במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו זוכה ל-22 מנדטים.