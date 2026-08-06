סקר מנדטים חדש של 'המדד' שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 13 מציג את התמונה העדכנית במפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט היא המפלגה הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, בעוד מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו זוכה ל-22 מנדטים.
בגזרת המפלגות החרדיות: ש"ס בראשות אריה דרעי עם 7 מנדטים בלבד ויהדות התורה שומרת על יציבות בסקרים עם 8 מנדטים.
מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט עומדת על 13 מנדטים בלבד, ללא שינוי מהסקר בשבוע שעבר.
מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מתחזקת במנדט ועולה ל-11 מנדטים, וכך גם 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן שמקבלת 11 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-9 מנדטים, ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' מקבלת 5 מנדטים.
מפת הגושים: האופוזיציה מתחזקת
על פי הסקר, גוש האופוזיציה מונה 58 מנדטים, גוש הקואליציה של נתניהו מגיע ל-51 מנדטים והמפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס זוכה ל-5 מנדטים.
תחת אחוז החסימה בסקר הנוכחי נמצאות הרשימות של חילי טרופר ויועז הנדל, בל"ד וכחול לבן בראשות בני גנץ. זאת בניגוד לסקרים קודמים שבהם מפלגת טרופר והנדל הצליחה לחצות את אחוז החסימה ואף להגיע ל-5 מנדטים.
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