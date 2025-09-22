שגרירות סין בישראל פרסמה הודעה חריפה במיוחד נגד ח"כ בעז טופורובסקי (יש עתיד), בעקבות ביקורו בשבוע שעבר בטאיוואן.

בהודעה, שהועלתה לעמוד הרשמי של השגרירות בפייסבוק, כינתה אותו "עושה צרות" והאשימה אותו בהפרה חמורה של עקרון "סין האחת". השגרירות אף הוסיפה איום בוטה: "אם לא ירסן את עצמו על סף הצוק – הוא ייפול ויתנפץ לרסיסים".

טופורובסקי ביקר בטאיוואן יחד עם חברי כנסת נוספים – מיכל שיר סגמן, דבי ביטון, אלי דלל, יעל רון בן משה ושלום דנינו – ונפגש עם נשיא האי, לאי צ'ינגדה. במהלך הביקור הודה לו על הסיוע שהעניקה טאיוואן להקמת מרכז החוסן הימי לנפגעי 7 באוקטובר בקיבוץ פלמחים, וציין את תרומתה כ"חברת אמת של מדינת ישראל".

המשלחת גם הציגה לפרלמנט המקומי הצהרה שנחתמה בידי 72 חברי כנסת, הקוראת לשילוב טאיוואן בארגונים בינלאומיים.

בתגובה טענה השגרירות כי טופורובסקי "התעלם מהתנגדותה הנחרצת של סין ומהצהרותיה הרשמיות", וכי דבריו "ערערו את הבסיס הפוליטי של יחסי סין–ישראל".

בהודעה נכתב עוד כי "יש רק סין אחת בעולם, וטאיוואן היא חלק בלתי נפרד משטחה. לתמוך בעצמאות טאיוואן פירושו להתערב בענייני הפנים של סין ולפגוע בריבונותה".

לדברי השגרירות, התנהלותו של טופורובסקי "שחקה לחלוטין את אמינותו הפוליטית" והוא "אינו זכאי לייצג את האחרים". ההודעה הזהירה מפורשות: "הוא לא יכול לפגוע באינטרסים המרכזיים של סין וברגשות הלאומיים של העם הסיני מבלי לשלם מחיר".

הרקע למתקפה: בייג'ינג רואה בטאיוואן חלק בלתי נפרד מסין, ומגיבה בתקיפות לכל ניסיון לערער על עקרון "סין האחת". ביקורים רשמיים של פוליטיקאים זרים באי נתפסים כהתגרות ישירה, ולעיתים מובילים למשברים דיפלומטיים.