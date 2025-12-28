המאבק על עתידה של תחנת השידור הצבאית עובר מהפסים הפוליטיים להאשמות פליליות חמורות בתוך כותלי בית המשפט. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הגיש היום (ראשון) תגובה חריפה לעתירת ועד עובדי גלי צה"ל, ובה האשמות קשות על ניסיון להוליך שולל את מערכת המשפט.

"תצהירים כוזבים ודיות" באמצעות עו"ד דוד פטר, תקף השר כ"ץ את ראשי הוועד וטען כי הגישו תצהירים שקריים במטרה לזכות בצו ביניים שימנע את סגירת התחנה. בלב המחלוקת: טענת הוועד כי משרד הביטחון הורה להפסיק לאלתר את העסקת היועצים בתחנה החל מה-1 בינואר. "לא ייאמן ומצער", נכתב בתגובה, "ועד עובדי גל"צ הגיש תצהירים כוזבים וניסה להטעות את בית המשפט כדי לשנות החלטות קודמות".

האמת מאחורי חוזי ה"יועצים" לפי עמדת שר הביטחון, המציאות הפוכה לחלוטין: משרד הביטחון כלל לא הורה על הפסקת עבודה מיידית, אלא ביקש לתאם את חידוש החוזים עד סוף פברואר 2025, בהתאם להחלטת הממשלה. עו"ד פטר הדגיש כי הטענות ששידורי גל"צ וגלגלצ בסכנה מיידית הן משוללות יסוד. "אין שחר לטענה כי התחנה לא תוכל להעמיד לוח שידורים מלא בתוך ימים מספר".

"העיתונאים שכחו את תפקידם" בשלב זה עברה התגובה לביקורת אתית נוקבת נגד עיתונאי התחנה. כ"ץ טען כי העיתונאים החברים בוועד מעלו בחובתם המקצועית והאתית לבירור העובדות לפני הצגתן בערכאות משפטיות. "הדברים חמורים במיוחד עת כל זה נעשה בידי ועד עובדים המורכב מעיתונאים", נכתב.

בתגובה נדרש בית המשפט לדחות את העתירה על הסף בשל "חוסר ניקיון כפיים", ולהשית על הוועד הוצאות כבדות בשל מה שהוגדר כאירוע חמור של הטעיה עובדתית מכוונת.