המועמד המפתיע של שר הביטחון לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים

שר הביטחון ישראל כ"ץ שוקל מינוי יוצא דופן לתפקיד מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש): ניצב בדימוס יורם הלוי, לשעבר מבכירי המשטרה. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 12.

לפי הדיווח, ההצעות שהגיש הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר למועמדים מתוך שורות צה"ל לא התקבלו על דעתו של השר. כ"ץ מבקש להביא מועמד חיצוני, בעל רקע משטרתי, ולא קצין צה"ל – כפי שהיה נהוג עד כה.

הלוי נחשב לאחת הדמויות הבולטות במשטרה בעברו: הוא פיקד על הימ"מ, על להב 433, על משמר הגבול ועל מחוז ירושלים. לצד הקריירה העשירה, נושא עמו הלוי כאב אישי כבד – בנו, פקד ייטב לב הלוי, נפל במלחמת חרבות ברזל. ייטב לב נפצע בפעילות מבצעית בטולכרם במהלך היתקלות עם מחבלים, ומת בבית החולים בילינסון לאחר מאבק ממושך על חייו.

המינוי, אם יתממש, עשוי לסמן שינוי במדיניות ולחזק את מעמד הדרג המדיני בקביעת זהות העומד בראש הגוף הרגיש, האמון על הקשר השוטף בין ישראל לרשות הפלסטינית ועל תיאומים אזרחיים וביטחוניים ביהודה ושומרון.