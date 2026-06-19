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"טפו עליכם": אישה תקפה באלימות פעילי 'הדמוקרטים' בגבעתיים

פעילי 'הדמוקרטים' הותקפו פיזית ומילולית בגבעתיים • יו"ר המפלגה פרסם תיעוד ותקף: 'מכונת הרעל מחלחלת לרחוב' | האישה: 'את יודעת שאני ממשפחה שכולה?' (פוליטי)

2תגובות
יאיר גולן (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

תקרית אלימה התרחשה היום (שישי) בגבעתיים, כאשר פעילי מפלגת 'הדמוקרטים' הותקפו במהלך פעילות שטח. יו"ר המפלגה, יאיר גולן, פרסם ברשתות החברתיות תיעוד מהאירוע ותקף בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו.

על פי דברי גולן, אחת הפעילות הותקפה פיזית ומילולית על ידי אישה שניגשה אליה במהלך חלוקת עלונים. בסרטון שפרסם גולן נראית האישה מעיפה את העלונים מידי הפעילה, יורקת עליהם מספר פעמות ובהמשך מפילה את הטלפון מידי מי שתיעד את המתרחש.

ברקע התיעוד נשמעת האישה אומרת לפעילה: "את יודעת שאני ממשפחה שכולה?". המשפט הזה עורר תגובות רבות ברשת, כאשר חלק מהגולשים הביעו אמפתיה למצוקתה של האישה, בעוד אחרים גינו את האלימות.

| צילום: צילום: מתוך X, יאיר גולן

בעקבות התקרית, גולן פרסם הודעה חריפה בה האשים כי "האלימות הפוליטית וההסתה מלמעלה מחלחלת אל הרחוב". לדבריו, "מכונת הרעל לא מסתפקת עוד בשקרים, בהסתה ובאיומים ברשתות".

יו"ר 'הדמוקרטים' הבהיר כי ניסיונות מסוג זה לא ירתיעו את פעילי מפלגתו מלהמשיך בפעילות פוליטית בשטח. "אני אומר בצורה ברורה לנתניהו ולשותפיו: לא תרתיעו אותנו", כתב גולן.

גולן קרא לפעילי המפלגה להמשיך "לעמוד בגאווה, באומץ ובנחישות" ולהמשיך לשוחח עם הציבור ולפעול למען שינוי פוליטי. התקרית מצטרפת לסדרה של מתחים פוליטיים שחווה המפלגה בשבועות האחרונים.

יאיר גולן (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)

האירוע מתרחש על רקע מתיחות פוליטית גוברת בארץ, כאשר מפלגות האופוזיציה מתכוננות לקראת הבחירות הצפויות. על פי סקרים אחרונים, 'הדמוקרטים' נעה בין 9 ל-11 מנדטים, כאשר המפלגה מנסה לבסס את מעמדה בגוש המרכז-שמאל.

סקריאיר גולןבחירות 2026

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2
הצדיק מסדום לא רואה את הדבשת של עצמו .אם אתה כל כך מאמין לעצמיך תתכבד לשלוח מכתב למשרד הביטחון שאינך מעוניין בשכר מהם כי הם רוצחים ילדים כתחביב .איש קטן ומגעיל.
מישל
1
ראוי לציין שיאיר גולן גינה בתוקף את אלימות השוטרים כלפי המפגינים החרדים. נתניהו לא פתח את הפה בנושא.
סיר הסירים

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