112 אלף יכריעו היום: הקרב על רשימת 'הדמוקרטים'

יום גורלי במפלגת 'הדמוקרטים': יותר מ-112 אלף בעלי זכות בחירה מתייצבים היום (וירטואלית) לקלפיות במסגרת הפריימריז שיקבעו את פני הרשימה לכנסת הבאה. מדובר בקרב אדיר על דמותה של המפלגה, שעל פי הסקרים צפויה לגדול משמעותית ולהפוך לכוח מרכזי עם 9 עד 11 מנדטים.

ההערכה הרווחת היא כי שלושת המקומות הראשונים משוריינים כמעט בוודאות לח"כים המכהנים – נעמה לזימי, גלעד קריב ואפרת רייטן, שזוכים לקונצנזוס רחב על פועלם בכנסת. אך משם והלאה, הזירה מתחממת.

קרב עיקש על המקום הרביעי

על המקום הרביעי מתנהל מאבק עז בין שלושה שמות בולטים: משה רדמן, הזוכה לרוח גבית חזקה מהמתפקדים החדשים שהגיעו מתוך המחאה; יאיר (יא-יא) פינק, שמביא עמו את הניסיון הפוליטי והוותק במפלגת העבודה; ונמרוד שפר.

בזירה נוספת, על המקום החמישי (שישי ברשימה, כולל השיבוץ של היו"ר יאיר גולן) – המשבצת השמורה למרצ – ניצבים הח"כים לשעבר גבי לסקי ומיכל רוזין, לצד יריב אופנהיימר. גם שמה של הח"כית לשעבר אמילי מואטי עולה כמי שנאבקת על מקום מבטיח בעשירייה הראשונה.

דחיפה בלתי צפויה לעמרי רונן

מי שקיבל "דחיפה" בלתי צפויה לקמפיין הוא איש "אחים לנשק", עמרי רונן. שר הביטחון ישראל כ"ץ, בצעד שעורר הדים, הוציא מכתב לרמטכ"ל בדרישה להדיח את רונן משירות מילואים – מהלך שרבים במפלגה רואים בו ניסיון התערבות פוליטי שרק חיזק את מעמדו של רונן בקרב המתפקדים.

שיטת הריצ'רץ' והמאבק על השוויון

הנבחרים שיצליחו להשתחל לעשירייה הראשונה ישובצו בשיטת ה"ריצ'רץ'" המפורסמת, המבטיחה ייצוג שוויוני של גברים ונשים לסירוגין לאורך כל הרשימה. כעת נותר לראות: האם ה"דמוקרטים" אכן יהפכו לבית המרכזי של מנהיגי המחאה, או שהוותיקים ישמרו על כוחם?

כזכור, מפלגת 'הדמוקרטים' פרסמה את רשימת 51 המתמודדים בפריימריז, כאשר 85 אלף מתפקדים ישתתפו בעיצוב הרשימה לכנסת. מספר המתפקדים במפלגה מהווה שיא מאז שנות ה-90 ומעיד על התחזקות המפלגה בקרב ציבור שמחפש אלטרנטיבה פוליטית.

התוצאות יכריעו לא רק את פני הרשימה, אלא גם את השאלה המרכזית: האם המפלגה תשמר על אופייה הוותיק או תאמץ פנים חדשות מתוך המחאה החברתית.