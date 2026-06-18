סקר מנדטים חדש של חדשות 13 שפורסם אמש (רביעי) מציג תמונה דרמטית של המפה הפוליטית, כארבעה חודשים לפני מועד הבחירות.

הנתונים מעלים כי מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה במגמת העלייה המתמשכת שלה ומגיעה ל-20 מנדטים, בעוד מפלגת 'ביחד' של נפתלי בנט ויאיר לפיד ממשיכה לצלול ויורדת ל-17 מנדטים בלבד.

על פי הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו נותר המפלגה הגדולה ביותר עם 22 מנדטים. הפער בין איזנקוט לבין בנט ולפיד, שעמד בסקרים קודמים על מנדט בודד, הולך ומתרחב - והפעם הגיע לשלושה מנדטים.

בגוש המרכז-שמאל, מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 11 מנדטים, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן זוכה גם היא ל-11 מנדטים. המפלגות הערביות מציגות תוצאות מעורבות: חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס על גבול אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

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בצד הימני של המפה, עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 8 מנדטים, והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' נמצאת על גבול אחוז החסימה עם 4 מנדטים. מפלגת המילואימניקים, בל"ד וכחול לבן של בני גנץ נותרות מתחת לאחוז החסימה ולא עוברות את המשוכה.

המפלגות החרדיות: יציבות יחסית

המפלגות החרדיות שומרות על יציבות יחסית בסקר. ש"ס בראשות אריה דרעי מקבלת 9 מנדטים, ויהדות התורה זוכה ל-8 מנדטים. יחד, שתי המפלגות מגיעות ל-17 מנדטים - כוח משמעותי שיכול להכריע בהרכבת הקואליציה הבאה.

מפת הגושים: מי יכול להרכיב ממשלה?

על פי מפת הגושים שעולה מהסקר, גוש האופוזיציה הנוכחית בראשות איזנקוט מגיע ל-59 מנדטים - שני מנדטים בלבד מהרוב הנדרש להקמת ממשלה. גוש הקואליציה בראשות נתניהו מגיע ל-51 מנדטים, והמפלגות הערביות מחזיקות ב-10 מנדטים.