סקר חדשות 12 מציג תמונה פוליטית עדכנית, ולפיה גוש המתנגדים לראש הממשלה בנימין נתניהו משיג רוב של 61 מנדטים גם ללא הסתמכות על המפלגות הערביות.

לפי הנתונים, הליכוד נותרת המפלגה הגדולה ביותר עם 24 מנדטים אך מאבדת מנדט לעומת הסקר הקודם. מנגד, מפלגת "בנט 2026" בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ממשיכה להתחזק עם 21 מנדטים.

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן ניצבת במקום השלישי עם 11 מנדטים. אחריהן ניצבות הדמוקרטים בראשות יאיר גולן ומפלגת ישר שהוקמה לאחרונה בידי הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט – כל אחת מהן עם 10 מנדטים.

יש עתיד בראשות יאיר לפיד וש״ס בראשות אריה דרעי שומרות על כוחן עם 9 מנדטים לכל אחת, ויהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף מקבלת 7. המפלגות הערביות חד"ש-תע״ל ורע״ם מקבלות 5 מנדטים כל אחת, עוצמה יהודית יורדת ל-5 מנדטים בלבד והציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4.

בל״ד וכחול לבן של בני גנץ נותרות מתחת לאחוז החסימה.

בחלוקת הגושים נרשמת ירידה בכוחו של מחנה נתניהו ל-49 מנדטים, בעוד שהמפלגות הערביות שומרות על 10. האופוזיציה משיגה רוב ברור של 61 מנדטים גם ללא הערבים – תרחיש המאפשר לה להרכיב ממשלה.

בסקר נבדקו גם תרחישי איחודים. במקרה שבו בנט ואיזנקוט ירוצו ברשימה משותפת, הם היו הופכים למפלגה הגדולה ביותר בכנסת עם 30 מנדטים. הליכוד נותרת עם 24, יש עתיד עם 11, ויתר המפלגות שומרות פחות או יותר על כוחן. בתרחיש זה גנץ עדיין אינו עובר את אחוז החסימה.

לעומת זאת, במקרה שבו לפיד ואיזנקוט ירוצו יחד, הרשימה המאוחדת הייתה מקבלת 17 מנדטים בלבד ומדורגת במקום השלישי, אך דווקא בתרחיש זה כחול לבן מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

הסקר בחן גם את תחום הכלכלה. שבעה מכל עשרה נשאלים העניקו לממשלה ציון גרוע בניהול הכלכלה, בעוד 27 אחוז בלבד סבורים כי היא מתפקדת היטב. בקרב מצביעי הקואליציה, 51 אחוז העניקו ציון חיובי לממשלה ו-45 אחוז שלילי.

על השאלה כיצד השתנה מצבם האישי מאז הוקמה הממשלה הנוכחית בתחילת 2023, השיבו 44 אחוז כי מצבם הורע, 46 אחוז שלא חל שינוי ורק 7 אחוז דיווחו על שיפור. מבט לעתיד מצביע על פסימיות: 39 אחוז מעריכים שמצבם יורע בשנה הקרובה, 22 אחוז סבורים שלא יחול שינוי ורק 18 אחוז מעריכים שיחול שיפור.

הסקר נערך בידי מכון "מדגם ייעוץ ומחקר" בראשות מנו גבע, בקרב 505 משיבים במדגם מייצג של כלל האוכלוסייה בישראל. טעות הדגימה המרבית עומדת על 4.4 אחוזי פלוס מינוס.