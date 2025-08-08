בני גנץ מציג: חמשת השלבים נגד חמאס - עד לשחרור כל החטופים

יו"ר 'כחול לבן' ח"כ בני גנץ מציג את התכנית שלו לשחרור כל החטופים משבי ארגון הטרור חמאס, ומציע את חמשת השלבים לפעולה במידה והם לא יסכימו לשחרור החטופים בתמורה להפסקת אש קבועה.

בפוסט שפרסם, כתב גנץ: "מה כן לעשות כדי להחזיר את החטופים ולנצח? אני רואה שוב את המחדל המדיני שמבזבז את ההישגים האדירים של צה"ל. שוב מחכים. שוב מנהלים משא ומתן בשלבים. בלי שום יצירתיות".

"אפשר אחרת: קודם כל להודיע - בתמורה להשבת החטופים נהיה מוכנים להפסקת אש קבועה - עד החטוף האחרון.

"כל עוד זה לא מתקבל:

1. לחסל את ראשי חמאס בכל מקום בעולם.

2. לפשוט על כל מוקד חמאס ברצועה כל עוד אין סכנה לחטופים - בעזה, בחאן יונס וגם במואסי. מלחמה בגרילה לא חייבת להתבצע רק עם אוגדות.

3. לסכם עם ארה"ב ומדינות ערב על הקמת "מנהלת עזה" - ולהודיע לחמאס שזה הגוף שינהל את עזה אזרחית כשישראל שומרת על הביטחון.

4. להודיע על פתיחת המעברים ליציאת עזתים לנמל אשדוד, ירדן או מצרים - להתחיל להניע את תוכנית טראמפ. מי שרוצה - שיצא.

5. בכל מצב, אם לא יושבו כל החטופים או שחמאס יחזור להתחמש - לישראל תהיה את הזכות לפעול".

גנץ תקף: "הבעיה עם הממשלה הזו שהיא איטית, לא נחושה, לא מנצלת הזדמנויות כשהן נפתחות, ולא יצירתית. כבר נכנסנו עם אוגדות לתוך עזה למרות שנתניהו חשש מכך, כבר נכנסנו לחאן יונס ורפיח למרות שנתניהו עיכב את זה. נדע לעשות את זה גם בעתיד. אבל השאלה היא מה נעשה מאז? רק בזבוז של זמן וההישגים הצבאיים".

"כל הזמן דיברנו על היום שאחרי – ונתניהו לא פעל. לישראל מגיעה הנהגה שמנצלת הזדמנויות, ולא הנהגה שמשחקת בונקר ולא חותרת להשבת החטופים והכרעת חמאס בכל הכוח".