עימות פומבי סוער ניטש היום (ראשון) בין יו"ר כחול לבן בני גנץ ובין יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ברקע הצעתו של הראשון לחזור לממשלה כדי לקדם עסקת חטופים.

ליברמן התראיין הבוקר לתכנית 'הבוקר הזה' בכאן רשת ב' ותקף את גנץ. לדבריו, "זה היה מופע מעורר רחמים, ראיתי שם אדם עייף, מפוחד, מבוהל שמתחנן על נפשו וזוחל ותופס טרמפ על הנושאים הכי רגישים".

לדברי ליברמן, הצעתו של גנץ היא בזבוז זמן. "אני מרחם עליו", אמר ליברמן והוסיף: "בליכוד לא מתייחסים אליו". הוא גם טען ששעה לפני מסיבת העיתונאים של גנץ, קיבל טלפון ולא ענה לה.

בשעת צהרים הגיב גנץ לדברים. בציוץ ברשת X כתב יו"ר כחול לבן: "אביגדור, בוא לא נפתח את התכונות שלנו ומה כל אחד מאיתנו עשה עבור המדינה. אני בניגוד אליך, הצלחתי להביא להשבת חטופים, במעשים - לא בדיבורים. אני לא מפחד, לא מבוהל ולא עייף – אני נחוש. נחוש לעשות את מה שנכון לישראל גם כשהוא קשה פוליטית, גם כשזה עולה לי במחיר אישי".

גנץ הוסיף: "אני מציע לך – להסתכל לעם ישראל בעיניים וחוץ מסיסמאות חלולות להגיד - איך אתה מציע להתקדם? אולי התמכרת לצעוק מהיציע. אבל הפוליטיקה היא המקצוע שלך, ולא משחק כדורגל שהגעת לצפות בו. גם שם כמו שאתה יודע – רק לקלל את המאמן והשחקנים, לא יביא פתרונות. אל תדאג לי – תדאג לחטופים, תדאג למשרתים, תדאג לכל עם ישראל, בין שהוא תומך בך ובין שלא".

גנץ עצמו אמר במהלך מסיבת העיתונאים אמש: "אני קורא לנתניהו, ליאיר לפיד, ואביגדור ליברמן – הגיעה העת לממשלת פדיון שבויים וגיוס לכל קצובה בזמן. במשך חצי שנה נשלים את שתי המשימות האלו ונצא לבחירות".

לדבריו: "העקרונות יהיו שכהונת הממשלה תחל בעסקת חטופים שתשיב את כולם הביתה. נגבש בתוך שבועות מתווה שירות ישראלי שיגייס את אחינו החרדים ויקל על המשרתים. ולבסוף נודיע על תאריך בחירות מוסכם באביב 2026 ונעביר בהתאם חוק לפיזור הכנסת. זה מה שנכון לישראל".

גנץ הדגיש: "אני יודע, תכף יתחיל מפעלי הרעל לעבוד. יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים, יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר – נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד.

אבל אני לא מוכן שישראל תפסיד. אולי התרגלנו לפוליטיקאים שרואים בעיה ובורחים כדי לא לקחת סיכון פוליטי. אני מאמין אחרת. אני כאן בשם החטופים שאין להם קול. עבור הלוחמים שזועקים ואיש בממשלה הזו לא מקשיב להם".