יועז הנדל ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

ציר פוליטי חדש מתגבש במרכז-ימין: יו"ר כחול לבן בני גנץ ונציב כבאות והצלה לשעבר דדי שמחי נמצאים במגעים מתקדמים להקמת מפלגה חדשה בהובלה משותפת, כך נחשף היום (שלישי) בערוץ 12. על פי הדיווח, של דפנה ליאל, השניים צפויים לרוץ יחד במסגרת רשימה אחת שתתמודד בבחירות הקרובות.

המהלך הפוליטי מתרחש על רקע ההיערכות הכוללת של המערכת הפוליטית לקראת הבחירות, כאשר היוזמה מכוונת לייצר אלטרנטיבה עבור מצביעי "הימין הרך" והמרכז. ההערכות הן כי חיבור בין הדמויות הביטחוניות והציבוריות הללו עשוי למשוך קהל מצביעים גדול המחפש קו ממלכתי לצד עמדות ביטחוניות ואזרחיות ברורות. הנדל בתפקיד מרכזי בהנהגה לצד גנץ ושמחי, צפוי גם שר התקשורת לשעבר יועז הנדל, יו"ר מפלגת המילואימניקים, לקחת חלק מרכזי ופעיל בהנהגת הרשימה החדשה. כידוע, הנדל קיים מגעים עם דמויות נוספות מהקואליציה, ביניהן ח"כ משה סולומון מהציונות הדתית וח"כ דן אילוז מהליכוד, שהתנגדו בחריפות לחוק הפטור מגיוס. נתניהו: "אנחנו צריכים להשתחרר מהתלות באמריקאים" | צפו יוני גבאי | 12:03 השפל החדש של טראמפ - זו המשמעות מאחורי הצעד המסוכן ישראל גראדווהל | 16:45 במפלגת כחול לבן בחרו שלא להכחיש את עצם קיומם של המגעים הפוליטיים. בתגובה רשמית מסרו כי גנץ משוחח עם שורה ארוכה של מנהיגים פוליטיים השותפים לרעיון של קץ לחרמות ולמלחמת הגושים, במטרה להקים לאחר הבחירות ממשלה ציונית ורחבה ללא גורמים קיצוניים.

ח"כ בני גנץ בריאיון ל'כיכר השבת'

"כפי שאמרנו לא פעם, גנץ משוחח עם כל המנהיגים הפוליטיים ששותפים לרעיון שצריך לשים קץ לחרמות וסוף למלחמת הגושים, ולהקים פה אחרי הבחירות ממשלה ציונית ורחבה ללא הקיצוניים", נמסר מכחול לבן.

"דדי שמחי, כמו גם משה כחלון, יועז הנדל, עליזה בלוך, יולי אדלשטיין ,ירון זליכה, תנועת אל הדגל, תנועות המילואים, ראשי ערים מהצפון והדרום, הם רק חלק קטן מהמנהיגים איתם גנץ משוחח ומקיים מגעים להקמת הגוש של עם ישראל. כשתהיה בשורה, הציבור יהיה הראשון לדעת".

יצוין כי בשבועות האחרונים התייחס גנץ בריאיון לכיכר השבת למגוון נושאים בוערים, ביניהם גיוס החרדים והאלימות המשטרתית בהפגנות. גנץ הזהיר אז מפני "שנאה לחרדים שמתפתחת ברחוב" וקרא למנהיגות החרדית להיות חלק מהכלל, תוך שהוא מבהיר כי לא יוותר על סנקציות נגד משתמטים.