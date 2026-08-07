גנץ ושקד ניהלו משא ומתן לאיחוד - מי יקבל את התפקיד הבכיר?

איילת שקד ( צילום: Tomer Neuberg/Flash90 )

בני גנץ ואיילת שקד ניהלו עד לימים האחרונים משא ומתן אינטנסיבי לאיחוד פוליטי, במטרה להתמודד יחד בבחירות שיתקיימו ב-27 באוקטובר. על פי המתווה שנשקל במגעים בין השניים, גנץ יוצב במקום הראשון ברשימה המשותפת, אך השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא חלוקת התפקידים לאחר הבחירות - כך מפרסם עמית סגל בחדשות 12.

שרת המשפטים לשעבר ניהלה את המו"מ על חזרתה לחיים הפוליטיים עם גנץ, אך הוא לא היה מוכן לוותר על המקום הראשון. כעת, המתווה שמסתמן במידה ואכן יסגרו על ריצה משותפת, הוא ששקד תקבל את זכות הבחירה הראשונה לתפקיד בממשלה, בעוד שגנץ על הנייר יהיה במקום הראשון ברשימה, אם וכאשר כזו תקום. המהלך יוצא לפועל על רקע הערכות של כלל השותפים בגוש המרכז-ימין כי יידרש איחוד נוסף לפני המועד האחרון להגשת הרשימות. השותפים סבורים כי כדי לעבור את אחוז החסימה, המפלגות לא יוכלו להסתפק ב"שברירי מפלגות" ויצטרכו לפעול יחד כדי להביא את המנדטים הדרושים. כזכור, גנץ מתמודד עם מצב חלש בסקרים, כאשר מפלגתו נמצאת בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה בחלק מהסקרים. במקביל, שקד מנהלת מגעים עם יולי אדלשטיין להקמת מפלגה חדשה שתציע חלופה ימנית-שמרנית למפה הקיימת.

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

ארדן ואדלשטיין מכריזים על מפלגה חדשה

במקביל למגעים בין גנץ לשקד, שני פורשי הליכוד, גלעד ארדן ויולי אדלשטיין הכריזו על ריצה משותפת תחת מפלגה חדשה. הריצה המשותפת מתבססת על אמונה שהם יוכלו לזכות בקולות שהצביעו בבחירות 2022 לממשלה הנוכחית, ולא רוצים להצביע לה פעם נוספת.

"גוש האחדות" או "הימין הממלכתי" הם למעשה בחלקם הגיעו מגוש השינוי, כמו מפלגתם של יועז הנדל וחילי טרופר, שהיו חלק ממשלת השינוי. כלל השותפים במה שקרוי בשמו הלא רשמי "הגוש השלישי" - מאמינים שחמישה שבועות לפני סגירת הרשימות, יהיו חייבים להתבצע איחודים נוספים על מנת שלא להגיע קטנים מדי ליום הבוחר ולא לעבור את אחוז החסימה.

אדלשטיין ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המפה הפוליטית במחנה המרכז-ימין ממשיכה להשתנות בקצב מהיר, כאשר הלחץ לאיחודים גובר ככל שמתקרב המועד האחרון להגשת הרשימות.