יו"ר כחול לבן תקף במפגש עם פעילי מפלגתו גורמים בשמאל, שלדבריו מעוניינים להעיף אותו מהמפה הפוליטית. הקלטות מדבריו פורסמו הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

לפי הדיווח, גנץ אמר לפעילים כי "השמאל הרדיקלי" שם כסף כדי להדיח אותו. הוא סיפר: "החלפתי את הטלפון שלי כבר 7 פעמים" - לא כי האיראנים או התקשורת מחפשת, גם לא נתניהו "למרות שאולי הוא רוצה אותי, אלא כי השמאל הרדיקלי שם כסף כדי להוציא אותי החוצה".

הוא המשיך: "לא הימין. זה המצב. שמעת אותי מדבר על איזנקוט? לכן אני מאמין בדרך הזאת, כך אני ממשיך".

ההקלטה מתפרסמת יממה אחרי הדיווח בכאן חדשות ולפיו גנץ שוקל להצטרף לממשלה במטרה לקדם עסקת חטופים, ברקע התנגדותם של בן גביר וסמוטריץ' לעסקה.

היום צייצה מפלגת כחול לבן ברשת X, בתגובה לפוש של טור דעה באתר 'וואלה', בו נכתב בכותרת "שובו של האידיוט השימושי, האם גם הפעם יציל בני את בנימין" - כי "אידיוט, ולא ממש שימושי - הוא מי ששונא את ביבי יותר משהוא רוצה להחזיר את החטופים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס אמש לדיווח בכאן חדשות: "מזכיר שלנתניהו יש ממני רשת ביטחון של 24 אצבעות לכל עסקת חטופים. הוא אפילו לא צריך לתת שום דבר בתמורה, רק שיחזיר אותם הביתה".