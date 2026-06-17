יו"ר 'כחול לבן', ח"כ בני גנץ, התייחס בריאיון מיוחד באולפן כיכר השבת לאירועי האלימות הקשים שאירעו בהפגנת הרצ"פניקים בכביש 4.

גנץ הדגיש: "אני ראיתי צילום קטן של העניין הזה, שמעתי על האירוע וראיתי פה אצלכם כמה קטעים", מסר.

יו"ר 'כחול לבן' הציג הבחנה ברורה בין תפקיד הצבא לתפקיד המשטרה: "בניגוד לצבא שצריך בהתמודדות עם האוייבים שלו להפעיל את כל הכוח האפשרי, משטרה מול אזרחיה צריכה להפעיל את מינימום הכוח האפשרי ולא את מקסימום הכוח".

עם זאת, גנץ הוסיף הערה לגבי התנהלות המפגינים: "אבל זה נשען על ההנחה ששוטר אומר למישהו תעבור מפה לפה, המישהו הזה עושה את זה. אני מניח שמחאה ציבורית יוצרת הפרעה ואי נוחות לציבור, אנחנו לא שולחים אותם להר בנגב שיצעקו, אבל אז באה המשטרה ואומרת 'עד כאן, לפנות את הכביש'".