כיכר השבת
הריאיון המלא, הערב | צפו

גנץ בריאיון: "משטרה צריכה להפעיל מינימום כוח מול אזרחים, לא מקסימום" 

יו"ר 'כחול לבן' מתייחס לאלימות המשטרה בכביש 4 ומזהיר מפני גל שנאה • "משטרה צריכה להפעיל מינימום כוח, לא מקסימום" | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (פוליטי מדיני)

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גנץ על אלימות המשטרה | הריאיון המלא, הערב
גנץ על אלימות המשטרה | הריאיון המלא, הערב

יו"ר 'כחול לבן', ח"כ , התייחס בריאיון מיוחד באולפן כיכר השבת לאירועי האלימות הקשים שאירעו בהפגנת הרצ"פניקים בכביש 4.

גנץ הדגיש: "אני ראיתי צילום קטן של העניין הזה, שמעתי על האירוע וראיתי פה אצלכם כמה קטעים", מסר.

יו"ר 'כחול לבן' הציג הבחנה ברורה בין תפקיד הצבא לתפקיד : "בניגוד לצבא שצריך בהתמודדות עם האוייבים שלו להפעיל את כל הכוח האפשרי, משטרה מול אזרחיה צריכה להפעיל את מינימום הכוח האפשרי ולא את מקסימום הכוח".

עם זאת, גנץ הוסיף הערה לגבי התנהלות המפגינים: "אבל זה נשען על ההנחה ששוטר אומר למישהו תעבור מפה לפה, המישהו הזה עושה את זה. אני מניח שמחאה ציבורית יוצרת הפרעה ואי נוחות לציבור, אנחנו לא שולחים אותם להר בנגב שיצעקו, אבל אז באה המשטרה ואומרת 'עד כאן, לפנות את הכביש'".

מראות מההפגנות בכביש 4 (צילום: יעקב הרשקוביץ)

גנץ הביע ביקורת על התנהלות חלק מהמפגינים: "מה שאנחנו רואים פה הוא לגמרי שונה. הקיצוניים מאיימים על הרוב ממנו הם באו".

כאמור, הריאיון המלא הערב ב'כיכר השבת'.

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מה אתם מטומטמים????????? למה שנאמין לו? מה הוא עשה עד עכשיו? ולמה הוא נזכר עכשיוווווווווווווווווווו
יעקב

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