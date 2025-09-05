בכירי מערכת הביטחון ושרים בכירים שוחחו בשבועות האחרונים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וביקשו לקדם עסקת הפסקת אש זמנית עם חמאס – חלופה להרחבת הלחימה ולתוכנית לכיבוש העיר עזה.

את הקו הזה מובילים, לפי חשיפת "וול סטריט ג'ורנל", הרמטכ״ל רב־אלוף אייל זמיר, ראש המוסד דוד (דדי) ברנע ושר החוץ גדעון סער. לדבריהם, עסקה חלקית עשויה לאפשר את שחרורם של לפחות חלק מן החטופים כבר כעת, ולצמצם נזקים מדיניים, משפטיים וכלכליים.

בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני הסוערת בליל ראשון, שנמשכה כשש שעות, הזהיר זמיר כי מהלך של השתלטות על העיר עזה עלול להוביל בפועל למשטר צבאי ישראלי ברצועה.

אף שאינו תומך במהלך, הבהיר כי צה״ל ימלא כל החלטה של הדרג המדיני “בהצטיינות”. את הדברים והאווירה בישיבה תיארו שרים בכירים, ולדבריהם זמיר “עשה הכול לשכנע נגד התוכנית, אבל הבהיר כמה פעמים שיבצע אותה”.

במהלך הדיון, כפי שדווח בחדשות 13, הרמטכ״ל אף הטיח בשרים: “בוקר טוב אליהו, אתם הקבינט של 7 באוקטובר, למה נכנסו ויצאו כל הזמן כוחות צה״ל במשך שנתיים?”.

מנגד, לשכת ראש הממשלה דחתה את הכרזות חמאס על נכונות לעסקה כ“ספין” נוסף, והציבה תנאים לסיום המלחמה: החזרת כל החטופים, פירוק חמאס מנשקו והעברת השליטה האזרחית בעזה לגורם שלישי – כאשר ישראל שומרת על אחריות ביטחונית. לפי הדיווחים, טרם נמסרה תגובה ישראלית ברורה למתווכים על הצעת הפסקת אש בת 60 יום.

במערכת הביטחון הוצגה חלופה מבצעית של “כתר ופשיטות” – הידוק הלחץ סביב העיר ופעולות ממוקדות ללא כיבוש. לפי פרסום באתר ynet, זמיר הציג בתחילת אוגוסט מצגת שהשוותה בין חלופות לפי פרמטרים של סיכון לחיי חיילים וחטופים, היבט הומניטרי, היקף כוח אדם ולגיטימציה בינלאומית – ולטענתו חלופת הכתר והפשיטות עדיפה בכל המדדים, בעוד רוב השרים סברו שאינה מביאה להכרעה.

על הרקע הזה התקיים שלשום גיוס מילואים רחב היקף בצו 8 לקראת מבצע “מרכבות גדעון ב’” – הגיוס הנרחב ביותר מאז פרוץ המלחמה. בצמרת צה״ל מתריעים כי מהלך של כיבוש עזה עלול ליצור ואקום שלטוני שיחייב את צה״ל לנהל את הרצועה, בעוד נתניהו מקווה כי מהלך זה יביא להכרעת חמאס.