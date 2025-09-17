מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) את מינויו של השר חיים כץ כשר הבינוי והשיכון הקבוע, במקומו של ח"כ יצחק גולדקנופף, נוסף על תפקידיו כשר התיירות וכממלא מקום שר הבריאות ושר הרווחה והביטחון החברתי.

במהלך ההצבעה, 41 חברי כנסת תמכו באישור ההודעה, מול 28 מתנגדים.

חברי מפלגת ש"ס הצביעו בעד, בעוד מפלגת יהדות התורה התנגדו, וחבר הכנסת יעקב אשר לא השתתף בהצבעה. ההתנגדות של יהדות התורה נועדה להקשות על הקואליציה לקדם יוזמות חקיקה נוספות, אבל בש"ס כאמור מתחשבנים אחרת עם הממשלה.

בישיבת הממשלה שנערכה בתחילת השבוע, אישרו השרים את הפיכתו של כץ לשר קבוע במשרד השיכון, זאת לאחר שבתקופה האחרונה שימש כממלא מקום לצד תפקידו כשר התיירות. לפני המהלך, קיבל ראש הממשלה נתניהו מהשר התחייבות כתובה כי אם וכאשר סיעת יהדות התורה תחזור לכנסת, כץ יתפטר מתפקידו במשרד השיכון.

לאחר האישור בכנסת, השר כץ מסר:

"אני מודה לראש הממשלה על האמון ולחברי הממשלה והכנסת על התמיכה. אמשיך לפעול כמיטב יכולתי להמשך תנופת הבנייה והגדלת היצע הדיור לאזרחי ישראל, תוך הסרת חסמים בירוקרטיים ושיפור השירות לאזרח."