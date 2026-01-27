דיווח: 10,000 מחבלי חמאס יוטמעו בממשל עזה החדש בחסות ארה"ב

בעוד מדינת ישראל ממשיכה במאמצים להשבת החטופים והחללים מרצועת עזה, מתברר כי ארגון הטרור חמאס מתכנן מהלך אסטרטגי נרחב לשימור כוחו בשטח. על פי דיווח בלעדי של סוכנות הידיעות 'רויטרס', הארגון גיבש תוכנית פעולה חשאית שמטרתה להבטיח את המשך שליטתו ברצועה גם לאחר סיום המלחמה.
המסמך הפנימי, שהגיע לידי 'רויטרס', חושף כי חמאס קרא ליותר מ-40 אלף פקידים ואנשי כוחות הביטחון שלו לשתף פעולה עם "הוועדה לניהול עזה" החדשה, שבראשה עומד עלי שעת'. המסר של הארגון לאנשיו ברור: "אנחנו לא הולכים לשום מקום". חמאס מבטיח לפעיליו כי הוא "פועל מאחורי הקלעים" כדי להבטיח את עתידם בתוך הממשל הזמני.
התנגשות עם תוכנית טראמפ
התוכנית החשאית של חמאס מהווה מוקש רציני בדרך ליישום תוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ. בעוד התוכנית האמריקאית מחייבת את פירוק חמאס מנשקו בתמורה לנסיגת צה"ל, הניסיון לשלב כ-10,000 "שוטרים" חמושים הסרים למרותו של ארגון הטרור נתפס בירושלים כסיכון ביטחוני בלתי קביל.
גורמים בכירים בממשל הישראלי הבהירו כי ישראל תציג קו נוקשה ותתנגד בתוקף לכל ניסיון לשילוב פעילי טרור במנגנוני הביטחון החדשים. זאת, בעוד חמאס ממשיך לדרוש יישום מלא של הסכם הפסקת האש, כולל פתיחת מעבר רפיח ללא הגבלות.
הוועדה לניהול עזה בלב הסערה
הוועדה לניהול עזה, שהוקמה רק בשבוע שעבר, מוצאת את עצמה בלב סערה בינלאומית. השאלה המרכזית היא האם הגוף החדש יהיה עצמאי ומקצועי, או שמא יהפוך לכסות שתאפשר לחמאס להמשיך ולשלוט בחלקים נרחבים מהרצועה.
על פי הדיווחים, חמאס שולט כיום בכמחצית משטח רצועת עזה, ומנסה לנצל את המצב הביטחוני והמדיני כדי לבסס את מעמדו. התשובה לשאלה אם הארגון יצליח במהלך זה תקבע לא רק את עתיד עזה, אלא גם את סיכויי השלום האזורי.
כזכור, גופתו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד הושבה לאחרונה לישראל לאחר 843 ימים בשבי, בעוד חמאס ממהר לגזור קופון על המהלך ולדרוש את יישום מלוא סעיפי הסכם הפסקת האש. המתח בין הדרישות הישראליות לפירוק מוחלט של הארגון לבין ניסיונותיו להישאר בשלטון ממשיך להעיב על סיכויי השלום.
יצוין כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פועל בימים אלו להקמת "מועצת השלום" בינלאומית שתפקח על שיקום עזה, כאשר מדינות שיחפצו במעמד של חברות קבועה במועצה יידרשו לשלם סכום של מיליארד דולר. התוכנית נתקלת בקשיים, בעיקר לאור הניסיון של חמאס לשמר את כוחו בשטח.
בירושלים מדגישים כי ישראל לא תסכים לכל הסדר שיאפשר לחמאס להמשיך ולפעול ברצועה, ומצפים מהקהילה הבינלאומית לתמוך בעמדה זו. השאלה היא האם הלחץ הבינלאומי יצליח לכפות על חמאס לוותר על שאיפותיו, או שהארגון יצליח למצוא דרכים לעקוף את המגבלות ולשמר את כוחו.
0 תגובות