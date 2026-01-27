דיווח: 10,000 מחבלי חמאס יוטמעו בממשל עזה החדש בחסות ארה"ב

מחבלי חמאס ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

בעוד מדינת ישראל ממשיכה במאמצים להשבת החטופים והחללים מרצועת עזה, מתברר כי ארגון הטרור חמאס מתכנן מהלך אסטרטגי נרחב לשימור כוחו בשטח. על פי דיווח בלעדי של סוכנות הידיעות 'רויטרס', הארגון גיבש תוכנית פעולה חשאית שמטרתה להבטיח את המשך שליטתו ברצועה גם לאחר סיום המלחמה.

הוועדה לניהול עזה בלב הסערה

הוועדה לניהול עזה, שהוקמה רק בשבוע שעבר, מוצאת את עצמה בלב סערה בינלאומית. השאלה המרכזית היא האם הגוף החדש יהיה עצמאי ומקצועי, או שמא יהפוך לכסות שתאפשר לחמאס להמשיך ולשלוט בחלקים נרחבים מהרצועה.

על פי הדיווחים, חמאס שולט כיום בכמחצית משטח רצועת עזה, ומנסה לנצל את המצב הביטחוני והמדיני כדי לבסס את מעמדו. התשובה לשאלה אם הארגון יצליח במהלך זה תקבע לא רק את עתיד עזה, אלא גם את סיכויי השלום האזורי.

כזכור, גופתו של החלל החטוף רן גואילי הי"ד הושבה לאחרונה לישראל לאחר 843 ימים בשבי, בעוד חמאס ממהר לגזור קופון על המהלך ולדרוש את יישום מלוא סעיפי הסכם הפסקת האש. המתח בין הדרישות הישראליות לפירוק מוחלט של הארגון לבין ניסיונותיו להישאר בשלטון ממשיך להעיב על סיכויי השלום.

יצוין כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פועל בימים אלו להקמת "מועצת השלום" בינלאומית שתפקח על שיקום עזה, כאשר מדינות שיחפצו במעמד של חברות קבועה במועצה יידרשו לשלם סכום של מיליארד דולר. התוכנית נתקלת בקשיים, בעיקר לאור הניסיון של חמאס לשמר את כוחו בשטח.

בירושלים מדגישים כי ישראל לא תסכים לכל הסדר שיאפשר לחמאס להמשיך ולפעול ברצועה, ומצפים מהקהילה הבינלאומית לתמוך בעמדה זו. השאלה היא האם הלחץ הבינלאומי יצליח לכפות על חמאס לוותר על שאיפותיו, או שהארגון יצליח למצוא דרכים לעקוף את המגבלות ולשמר את כוחו.