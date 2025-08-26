כחודש לפני ראש השנה: השר אופיר סופר מהציונות הדתית עלה היום (שלישי) למתקפה חריפה מול ראשי המפלגות החרדיות, אשר מנסים במהלך הימים האחרונים לגבש מתווה יציאת ערקים - לקברו של רבי נחמן מברסלב באומן.

לדבריו של השר: "העיסוק בעריקים הרוצים לטוס לאומן בזמן שעשרות אלפים מקבלים צווי 8 וילחמו בעזה בתקופת החגים - ניתוק מוחלט".

השר המשיך ותקף את ראשי המפלגות החרדיות: "לא שמעתי מדרעי וגולדקנופף מילה אחת על כך שאינם לומדי תורה צריכים להתגייס לצה"ל". כשהוא מסיים ומאיים: "אם הניתוק הזה יימשך - לא יהיה פה שום חוק גיוס".

אמש, יו"ר 'יהדות התורה', חבר-הכנסת יצחק גולדקנופף, שיגר מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, בנושא המתווה שמתגבש לסייע לחסידי ברסלב לנסוע לאומן מבלי שיעצרו בנתב"ג, ובו הוא דורש ממנו לכלול במתווה גם את חסידי חב"ד לצד חצרות נוספות.

בפתח המכתב, מודה גולדקנופף לנתניהו על המתווה המתגבש וכותב: "ברצוני להביע את תודתי והערכתי העמוקה על המתווה הממשלתי שמגובש בראשותך, לשם סיוע לחסידי ברסלב לנסוע בימי ראש השנה הקדושים אל ציונו של רבם הקדוש בעיר אומן".

גולדקנופף ממשיך ומשבח את נתניהו וכותב: "הדאגה האישית שלך והנכונות למצוא פתרון הולם לטובת מימוש מעמד רוחני נשגב זה, המהווה עבור רבבות משפחות מעם ישראל מקור השראה וחיזוק לדורות, אינה מובנת מאליה ומעוררת הוקרה רבה. היא מהווה ביטוי מובהק לזכותו של כל יהודי לחגוג את החג במחיצת רבו ולהעתיר בתפילה במקום המקודש לו".

לצד התודה, שוטח גולדקנופף את בקשתו: "בצד ההודיה, אבקש בכל הכבוד להעלות בקשה נוספת שעלתה בפניות רבות שהגיעו ללשכתי מראשי ישיבות ורבנים חשובים מחסידות חב"ד : להרחיב את המתווה כך שיכלול גם את אלפי חסידי חב"ד הנוסעים מדי שנה לימי החגים להיות במחיצת רבם הרוחני – הן במסעותיהם ל–770 בניו יורק, והן חסידויות נוספות שפנו גם הם בנושא כדוגמת סקווירא, באבוב, וויזניץ מאנסי ועוד, במקומות נוספים ברחבי העולם שבהם נוהגים להתאסף".