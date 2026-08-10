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לקראת הפריימריז | חשיפה

הקרב על הקול החרדי המודרני - גם במפלגת השלטון; מה קורה מאחורי הקלעים?

המיזם החרדי שפועל מתחת לראדר במפלגת השלטון מנסה להשפיע על מקבלי ההחלטות לדאוג לצורכי החרדים המודרניים, שלטענתם לא מקבלים ייצוג במפלגות החרדיות | מי עומד מאחורי זה ומה הם רוצים להשיג? כל הפרטים (פוליטי מדיני)

12תגובות
בבחירות הקרובות נראה נציג חרדי במפלגת השלטון? (צילום: גיל יערי פלאש 90)

בימים האחרונים מתגבש מתחת לפני השטח מיזם רחב של קהילות חרדיות, המבקשות להתאגד כקבוצת השפעה אידיאולוגית בתוך תנועת הליכוד ולרכז סביבן את חברי הליכוד מהמגזר החרדי מכלל הקהילות והחוגים.

המיזם, שהחל לפעול לפני מספר חודשים תחת המותג "חרדי קהילתי", מהווה שינוי משמעותי בדפוסי ההתארגנות החרדית במפלגת השלטון.

עד היום, היו הרבה קבוצות חרדיות שונות בליכוד, אך אלו דאגו בעיקר לאינטרסים של עצמן. אך כעת ישנה קבוצה גדולה המשתייכת ל'חרדים המודרנים', שהחלו לפקוד במאות ואלפים למפלגת השלטון, במטרה ברורה - לדאוג לציבור החרדי העובד/המודרני, או כל הגדרה אחרת.

מי שמוביל את התא האידאולוגי החדש הם, שמחה ברנשטיין וישראל שוויבל, פעילי ציבור מוכרים שהיו מזוהים בעבר עם ''. המטרה המוצהרת היא להציב על ראש סדר היום את הצרכים האמיתיים של הציבור החרדי - כמו ממ"חים, חינוך בנות, תעסוקה וכו', זאת מתוך תמיכה פוליטית נחרצת וברורה בגוש הימין בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בשבועות האחרונים התקיימו סדרת מפגשים שקטים במספר קהילות לקראת הפריימריז, וקהילות רבות ברחבי הארץ, הצטרפו ויצטרפו למיזם.

למעלה מאלף חברים הצטרפו כבר

כבר למעלה מאלף חברי ליכוד שהתפקדו בעבר לתנועה הצטרפו להתארגנות החדשה, עוד נודע ל'כיכר השבת', כי ההתארגנות פועלת במודל של "מצ'ינג" קהילתי, שבמסגרתו כל קהילה מגייסת את חבריה ומכריה שכבר התפקדו לליכוד ומצרפת אותם למיזם.

המיזם מהווה ניסיון ראשון מסוגו ליצור קבוצת השפעה חרדית אידיאולוגית מאוחדת במפלגת הליכוד, שתפעל למען כלל הציבור החרדי ולא רק למען קבוצות ספציפיות.
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12 תגובות

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7
קבוצה לא לגיטימית שצריכים לשבור לכולם את כל העצמות
גאה להיות משתמט
6
אם החרדי המודרני כבר מיוצג בליכוד וטוב לו בליכוד ומסודר עם ילדיו במוסדות שמוכרים בליכוד ובמדינה והכל טוב לו אז בשביל מה הוא צריך שיסדרו את העניינים של החרדים ההדוקים עם המוסדות שאינם רשמיים עם כבישים סגורים בשבת מה זה חסר לו?
משה
5
כנראה הם חרדים שמרגישים יותר "מיוצגים" במפלגה חילונית שחושבת שמי שלא לומד שילך לכלא ! ממפלגה חרדית תורנית בהנהגת גדולי תורה . אוי לטובת בושה ואוי לאותה כלי כלימה, מי צריך אויבים ים כאלה "חרדים".
חרדי
אין ממנים פרנס על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור במפלגות החרדיות נמנעים מלהמלך בציבור כי נח להם לשלוט ללא מיצרים. אז לא פלא שמחפשים אלטרנטיבות
בן גרא
מי זה "הציבור" ? מי שמרגיש מיוצג בליכוד ?...גדולי ישראל עבורי ועבור כל חרדי סביר מספיקים בהחלט !! אני לא אומר שהכל מושלם, שאין מה לנקות, מכאן ועד ללכת למפלגות חילוניות מובהקות המרחק גדול, ומראה על ניתוק מערכי הליבה התורניים. אתם לא של החרדים ! ( על המשקל אתם לא של ישראל )
חרדי
בלי בושה... מעז לחשוב לחלוק על גדו"י
ציקעב®️

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