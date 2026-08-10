בימים האחרונים מתגבש מתחת לפני השטח מיזם רחב של קהילות חרדיות, המבקשות להתאגד כקבוצת השפעה אידיאולוגית בתוך תנועת הליכוד ולרכז סביבן את חברי הליכוד מהמגזר החרדי מכלל הקהילות והחוגים.

המיזם, שהחל לפעול לפני מספר חודשים תחת המותג "חרדי קהילתי", מהווה שינוי משמעותי בדפוסי ההתארגנות החרדית במפלגת השלטון.

עד היום, היו הרבה קבוצות חרדיות שונות בליכוד, אך אלו דאגו בעיקר לאינטרסים של עצמן. אך כעת ישנה קבוצה גדולה המשתייכת ל'חרדים המודרנים', שהחלו לפקוד במאות ואלפים למפלגת השלטון, במטרה ברורה - לדאוג לציבור החרדי העובד/המודרני, או כל הגדרה אחרת.

מי שמוביל את התא האידאולוגי החדש הם, שמחה ברנשטיין וישראל שוויבל, פעילי ציבור מוכרים שהיו מזוהים בעבר עם 'דגל התורה'. המטרה המוצהרת היא להציב על ראש סדר היום את הצרכים האמיתיים של הציבור החרדי - כמו ממ"חים, חינוך בנות, תעסוקה וכו', זאת מתוך תמיכה פוליטית נחרצת וברורה בגוש הימין בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

ל'כיכר השבת' נודע, כי בשבועות האחרונים התקיימו סדרת מפגשים שקטים במספר קהילות לקראת הפריימריז, וקהילות רבות ברחבי הארץ, הצטרפו ויצטרפו למיזם.

למעלה מאלף חברים הצטרפו כבר

כבר למעלה מאלף חברי ליכוד שהתפקדו בעבר לתנועה הצטרפו להתארגנות החדשה, עוד נודע ל'כיכר השבת', כי ההתארגנות פועלת במודל של "מצ'ינג" קהילתי, שבמסגרתו כל קהילה מגייסת את חבריה ומכריה שכבר התפקדו לליכוד ומצרפת אותם למיזם.

המיזם מהווה ניסיון ראשון מסוגו ליצור קבוצת השפעה חרדית אידיאולוגית מאוחדת במפלגת הליכוד, שתפעל למען כלל הציבור החרדי ולא רק למען קבוצות ספציפיות.