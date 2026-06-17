סמוטריץ' ושר הביטחון ( צילום: באדיבות המצלם )

יממה בלבד (רביעי) לאחר הכרזתו ההיסטורית של שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' על משיכת הסמכויות מעיריית חברון, מדינת ישראל עברה מהדיבורים למעשים: מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון (מת"ע) אישרה היום לראשונה מזה עשרות שנים בנייה בחברון ללא צורך באישור העירייה הערבית.

במסגרת ההחלטה ההיסטורית אושרה בנייה של מבנה עצום בגודל 1,000 מטרים רבועים לישיבת שבי חברון, בסמוך לבית רומנו. זאת לצד 576 יחידות דיור נוספות ברחבי יהודה ושומרון, במסגרת מדיניות השר סמוטריץ' להעמקת האחיזה הישראלית ולחיזוק ההתיישבות. תיקון היסטורי בעיר האבות המהלך מהווה תיקון של אחד מסעיפי הסכם חברון האבסורדיים ביותר, שבמסגרתו היו סמכויות התכנון והבנייה ביישוב היהודי בחברון ובמקומות הקדושים - ובהם מערת המכפלה - תלויות באישור עיריית חברון הערבית. כעת, לאחר החלטת הקבינט שאושרה לפני מספר חודשים ביוזמת השר סמוטריץ', חזרו הסמכויות לאחריות מלאה של מדינת ישראל. "אגודת ישראל לא נכס של מישהו אחד"; ח"כ פרוש במתקפה חריפה נגד גור | צפו חנני ברייטקופף | 13:46 "היא מכרה את מעמדה לרוע ולרשעות": מקלב תוקף בחריפות את היועמ"שית חנני ברייטקופף | 13:30 "אתמול ביטלנו את הסכמי חברון", הכריז השר סמוטריץ' אתמול בטקס ההכרזה על היישוב החדש דורן בהר חברון. "במשך שנים ארוכות נשאר אחד מסעיפי אוסלו האבסורדיים ביותר על כנו, כאשר סמכויות הנוגעות ליישוב היהודי בחברון ולמקומות הקדושים היו תלויות בעיריית הטרור של חברון. אתמול שמנו לזה סוף".

השר סמוטריץ' מכריז על ביטול הסכמי חברון השר סמוטריץ' מכריז על ביטול הסכמי חברון 10 10 0:00 / 1:03

מאות יחידות דיור נוספות

לצד האישור ההיסטורי בחברון, אושרו גם תב"עות משמעותיות נוספות ברחבי יהודה ושומרון. ביישוב מצפה יריחו שבבנימין אושרה להפקדה תב"ע של 456 יחידות דיור, שתאפשר צמיחה, פיתוח וקליטת אלפי תושבים חדשים ביישוב.

בקרני שומרון, בשכונת אל מתן, אושרו למתן תוקף 120 יחידות דיור. תב"ע זו אושרה לאחר הסרת התנגדויות ומאבקים רבים שנמשכו זמן רב.

"אנחנו ממשיכים לבנות את ארץ ישראל הלכה למעשה, וליישם ריבונות מעשית בהתיישבות", מסר השר סמוטריץ'. "הבאת אלפי תושבים חדשים למצפה יריחו, והקמת בניין חדש לישיבת שבי חברון בעיר האבות, הם מרגשים וחשובים כאחד. מדובר במהלך לאומי שמבסס את אחיזתנו בשטח, מחזק את ביטחון ישראל, וקובע עובדות ברורות שמונעות הקמה של מדינת טרור ערבית בלב הארץ".

"הרבה יותר מצעד תכנוני"

השר סמוטריץ' הדגיש כי המהלך חורג הרבה מעבר לסוגיה תכנונית גרידא. "זהו הרבה יותר מצעד תכנוני. זהו תיקון היסטורי", אמר. "אנחנו ממשיכים במהפכת הסדרת ההתיישבות, חיזוק המשילות והעמקת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון".

המהלך בוצע בעקבות החלטת קבינט שהובאה ביוזמתו של השר סמוטריץ' ואושרה לפני מספר חודשים, ואתמול קיבלה מועצת התכנון העליונה את ההחלטות הנדרשות להשלמת המהלך בפועל. השר הודה למנהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת התהליכים.