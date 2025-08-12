שר הביטחון כץ והרמטכ"ל זמיר בימים אחרים ( צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

לפי חשיפת כאן חדשות, הרמטכ"ל זמיר מקבל ייעוץ תדיר מגורמים בכירים לשעבר שאינם חלק ממערך צה"ל. ברשימה – השר לשעבר גבי אשכנזי, האלוף במילואים ישראל זיו, דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, מתן דנסקר ולירן דן, לשעבר דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

החשיפה כללה גם פרט נוסף: עוזרו של זמיר, אלוף משנה אלון לניאדו, מקיים קשר קבוע עם עיתונאים ומוסר להם תדרוכים – מהלך הסותר את הנהלים, הקובעים כי רק יחידת דובר צה"ל מוסמכת לכך. לפי הדיווח, תדירות השיחות גברה בשבועות האחרונים על רקע החרפת המתיחות בין זמיר לנתניהו. עם זאת, מדובר צה"ל נמסר כי המידע שגוי וכי לניאדו אינו עומד בקשר עם כתבים.

גבי אשכנזי ( צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90 )

נקודת רתיחה

העימות סביב רשימת המינויים בצה"ל הגיע אתמול (שני) לשיא דרמטי, כשהרמטכ"ל אייל זמיר הגיע ללשכת שר הביטחון ישראל כ"ץ – ונבלם בכניסה. מזכירת השר הודיעה לו כי הפגישה לא תתקיים, למרות שלדברי גורמים בצה"ל, היא תואמה מראש.

בצה"ל טענו כי זמיר הגיע לדיון שנקבע, אך נמסר לו כי השר "עסוק". מנגד, מלשכת כ"ץ נמסר כי "לשכת הרמטכ"ל עודכנה שהשר לא פנוי – ולמרות זאת הוא החליט להופיע".

על פי הדיווח בחדשות 12, שר הביטחון והרמטכ"ל היו אמורים להיפגש כבר ביום חמישי האחרון, וכ"ץ ביקש לשמוע על המינויים הצפויים. לשכת הרמטכ"ל היא שביטלה את הפגישה.

ביום שישי ביקש עוזר הרמטכ"ל לקיים פגישה קצרה של רבע שעה עם השר – בקשה שנדחתה במשרד הביטחון, בטענה כי "הנושא מחייב דיון מעמיק". עוד ביקשו מלשכת השר לדחות את פרסום סיכומי דיון השיבוצים עד ליום חמישי, אז תוכננה פגישה רשמית בין הצדדים.

למרות זאת, גורמים במערכת הביטחון טוענים כי כבר במהלך הימים האחרונים החלו בצה"ל להדליף את רשימת המינויים, כך שכ"ץ נחשף אליה מהתקשורת.

הדיון – והפיצוץ

אמש קיים הרמטכ"ל דיון שיבוצים לדרגות תא"ל. בלשכת שר הביטחון יואב כ"ץ הודיעו כי לא יאשרו את המינויים, אולם צה"ל פרסם את הרשימה החדשה בכל זאת – כשעה בלבד לאחר הודעת השר.

מלשכת כ"ץ נמסר:

"דיון השיבוצים שקיים הרמטכ"ל נעשה בניגוד להנחיית שר הביטחון וללא תיאום והסכמה מוקדמת, וזאת בניגוד לנוהל המקובל, ולכן אין בכוונת שר הביטחון לדון כלל במינויים ובשמות שפורסמו או לאשר אותם. הרמטכ"ל יידרש לתיאום מוקדם עם שר הביטחון כדי לדון במינויים אלה או אחרים בהמשך".

מקורבים לשר החריפו את הטון:

"שר הביטחון איננו חותמת גומי. זה לא תקין, הרמטכ"ל לא תיאם את המינויים עם שר הביטחון".

"בנוגע לסבב המינויים הנוכחי", הדגישו בלשכת כ"ץ: "שר הביטחון ישקול האם לקדם מפקדים בכירים בגזרת עזה שלא מילאו את מכסת הזמן המקובלת לתפקידם לתפקידים אחרים לפני השלמת משימת הכרעת החמאס בעזה.

"הכרעת החמאס בעזה ושחרור החטופים היא המשימה החשובה והדחופה ביותר העומדת כעת בפני צה"ל, ויש לרכז את כל הכוחות הפיקודיים הקיימים כדי להשלים אותה בהקדם".

בלשכת כ"ץ הוסיפו: "אחד הקריטריונים לקידום בדיוני השיבוצים שיתקיימו בהמשך יהיה גם הצלחת העמידה במשימה.

"בנוסף לכך, כפי שהיה בעבר, ייבחן קידומם של קצינים ששירתו בתפקידים פיקודיים בגזרת עזה באירועי ה-7 לאוקטובר, וכן של קצינים ששמם נקשר לאירועים חריגים בעבר".

"הדרג הצבאי כפוף לשר הביטחון ויפעל בהתאם להנחיותיו ולמדיניות שייקבע", חתמו את ההודעה.

צה"ל משיב אש

מצה"ל נמסר כי הדיון נקבע מראש:

"הדיון נקבע מראש, בהתאם לכללים, מתוך הכרה בחשיבות קידום המפקדים הנמצאים בחזית המבצעית, ובצורך לאפשר להם ולמשפחותיהם חילופים בצורה סדורה ובהירה".