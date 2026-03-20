כיכר השבת
הישג מדיני

6 מדינות נוספות מכירות במשמרות המהפכה כארגון טרור | זו המשמעות

איסלנד, מולדובה, בוסניה והרצגובינה, מונטנגרו, צפון מקדוניה וליכטנשטיין מצטרפות למהלך; המשמעות – הקפאת נכסים, הגבלות תנועה ואיסור מימון (מדיני)

משמרות המהפכה באיראן (צילום: אתר שאטרסטוק)

שש מדינות נוספות הודיעו כי הן מכירות במשמרות המהפכה של איראן כארגון טרור, כחלק מהמהלך המדיני שמובילה ישראל ושר החוץ בזירה הבינלאומית.

המדינות שהצטרפו להכרזה הן: איסלנד, מולדובה, בוסניה והרצגובינה, מונטנגרו, צפון מקדוניה וליכטנשטיין.

בכך הן מאמצות את החלטת האיחוד האירופי בנושא מהחודש שעבר, ומצטרפות למדינות נוספות שכבר ביצעו צעד דומה, בהן אוקראינה ואלבניה.

אימוץ ההכרזה במסגרת המנגנונים המשפטיים של כל מדינה מעניק לה תוקף מחייב, עם השלכות אופרטיביות בשטח.

בין הצעדים: הקפאת נכסים ומשאבים כלכליים של הארגון ושל גורמים הקשורים אליו, איסור העברת כספים ונכסים, והטלת מגבלות תנועה ושהייה.

במשרד החוץ רואים במהלך חלק ממאמץ רחב לשלול את הלגיטימציה הבינלאומית של המשטר האיראני ושל זרועותיו.

