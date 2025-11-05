"אני נתון למעקב": יועצו של רה"מ יונתן אוריך - טען בחקירתו כי הסיבה לכך שמחק את כל הנתונים בטלפון האישי לאחר מעצרו של אלי פלדשטיין, היא בשל העובדה כי גורמי ביטחון המליצו לו לעשות כך, כך על פי הפרסום הבוקר (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הדיווח של העיתונאי מיכאל שמש, אוריך טען כי הוא "נתון להאזנות ומעקבים על ידי מדינות זרות ובראשן איראן, רוסיה וסין", וכי לא מחק את הטלפון כדי לשבש את החקירה.

לדבריו: "בהתייעצות עם הסנגורית עלה כי הפרסום הראשון אודות בדיקה כלשהי בנושא 'הבילד' פורסם אחרי התאריך עליו אני נחקר - כך שבכלל לא ידעתי שקיימת איזשהי בדיקה או חקירה"

אוריך אף הוסיף וטען "אני מחליף ומוחק טלפונים, הודעות מיילים וקבצים באופן קבוע, זאת בשל העובדה שאני יועץ של ראש הממשלה ובשל העובדה שאני עובד עם מנהיגים נוספים בעולם והוזהרתי לא פעם על ידי גורמי ביטחון שאני נתון להאזנות ומעקבים על ידי מדינות ובראשן איראן, רוסיה וסין, וכן חברות זרות". טען האחרון.

אמש דיווחנו כי כי ב-28 באוקטובר 2024, זמן קצר אחרי מעצרו של דובר רה"מ במסגרת פרשת המסמכים המסווגים, ביצע יונתן אוריך איפוס הגדרות יצרן למכשיר.

על פי הדיווח בכאן 11, ב-28 באוקטובר 2024, יממה וחצי אחרי מעצרו של דובר ראש הממשלה אלי פלדשטיין, מחק יונתן אוריך את כל המידע מהטלפון שלו וביצע איפוס הגדרות יצרן. לאחר מכן החל אוריך להשתמש במכשיר טלפון אחר, מבלי להעביר את המידע מהמכשיר הקודם.

על פי הדיווח, במשטרה חושדים כי מדובר היה בניסיון לשבש את חקירות "בילד" ו"קטרגייט", אך אוריך טען בחקירתו כי נהג לעשות זאת מדי פעם כדי להימנע מהאזנות וממעקבים. לדברי אוריך, כשעשה זאת כלל לא ידע שפלדשטיין נעצר.

במשטרה הטיחו בו שידע על המעצר וניסה לשבש את החקירה, והדברים עלו גם בשימוע לאוריך שהתנהל ביום ראשון האחרון.