נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז הלילה כי קזחסטן מצטרפת להסכמי אברהם - זאת בתום שיחת טלפון משולשת שקיים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא קזחסטן, קאסים ג'ומארט טוקאייב.

למרות שמערכת יחסים דיפלומטית מלאה מתקיימת בין ישראל לקזחסטן מאז 1992, ההכרזה נועדה, לפי גורמים אמריקניים, להניע מחדש את תהליך הרחבת הסכמי אברהם ולרתום מדינות נוספות בעולם המוסלמי למסגרת שיתוף הפעולה.

ברשת Truth Social כתב טראמפ: "הרגע קיימתי שיחה מצוינת בין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לנשיא קזחסטן קאסים-ג'ומארט טוקאייב. קזחסטן היא המדינה הראשונה בתקופת כהונתי השנייה שמצטרפת להסכמי אברהם — הראשונה מבין רבות".

עוד ציין הנשיא כי בקרוב יתקיים טקס חתימה רשמי, והוסיף: "מדינות נוספות רבות מבקשות להצטרף למועדון העוצמתי הזה".

ההכרזה ניתנה במהלך פסגת C5+1 בבית הלבן, שבה אירח טראמפ את מנהיגי חמש מדינות מרכז אסיה: קזחסטן, קירגיזסטן, טג'יקיסטן, טורקמניסטן ואוזבקיסטן.

לדבריו: "חלק מהמדינות כאן יצטרפו להסכמי אברהם. הרבה רוצות להצטרף. מדינות חשובות".

עם זאת, נשיא קזחסטן טוקאייב, שבשיחתו עם טראמפ ונתניהו הוזכר כמה פעמים בהקשר להסכמים - לא התייחס כלל לנושא בזמן הפגישה.

סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס הסביר כי אף שהיחסים בין ישראל לקזחסטן קיימים כבר שנים, הצטרפותה להסכמי אברהם נועדה לחדש את התנופה הדיפלומטית סביבם: "החשיבות היא ליצור מומנטום להסכמי אברהם. המדינות שכבר הצטרפו – מרוויחות מכך רבות".

מזכיר המדינה מרקו רוביו הוסיף כי ההסכמים משמשים פלטפורמה רחבה של שיתוף פעולה: "זה לא רק ישראל — אלא גם המדינות החברות שיכולות לעבוד יחד בתחומים כלכליים ואחרים".

לדברי בכירים בארה"ב, מתנהלים מגעים עם מדינות "מסורתיות יותר" שבוחנות הצטרפות להסכמי אברהם - חלקן ממדינות מרכז אסיה וחלקן מהעולם הערבי. בעבר הוזכרו סעודיה, אזרבייג'אן, אינדונזיה וסוריה כמועמדות אפשריות.

המהלך של קזחסטן משתלב גם בהעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי עם ארה"ב: יום לפני ההכרזה חתמו שתי המדינות על מזכר הבנות בתחום המינרלים הקריטיים, במסגרת פורום C5+1.

קזחסטן, המדינה הגדולה במרכז אסיה, מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל מאז 1992, ובשנים האחרונות שיתופי פעולה כלכליים וביטחוניים מתרחבים. כ־70% מתושביה הם מוסלמים סונים, והיא נחשבת לשחקן מרכזי באזור הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מדינית.