מליאת הכנסת אישרה הלילה (בין רביעי לחמישי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה שמעבירה את האחריות על מח"ש למשרד המשפטים. 43 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 39 מתנגדים.

מדובר ברפורמה מקיפה שתשנה את מעמדה של המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) ותעביר אותה למשרד המשפטים כגוף עצמאי.

על פי החוק שאושר, מח"ש תוקם כגוף עצמאי במשרד המשפטים, בעל תקציב נפרד, ותוסמך לחקור ולהעמיד לדין שוטרים בגין עבירות פליליות, לרבות עבירות קלות. כמו כן, ייקבע מנגנון חדש למינוי מנהל המחלקה באמצעות ועדת איתור ייעודית.

בנוסף, ייווצר תפקיד של ממונה על תיאום בעניין חקירת שוטרים, שיהיה מוסמך להכריע במחלוקות בין מח"ש לבין גופי חקירה ותביעה אחרים, ולהורות במקרים המתאימים על העברת תיקים בין הגופים.

הפרדה מהפרקליטות והיועץ המשפטי

אחד השינויים המשמעותיים בחוק הוא הפרדת מח"ש ממערך הייעוץ המשפטי לממשלה. הסמכויות הפליליות הנתונות כיום ליועץ המשפטי לממשלה או לפרקליטות בתיקים המטופלים במח"ש יועברו למנהל המחלקה. עררים על החלטות מח"ש לסגור תיק יוגשו לממונה על התיאום.

עם זאת, המחלקה תישאר כפופה להנחיות הכלליות של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, למעט כאשר ההנחיות מעניקות סמכות לגורם חיצוני למחלקה. החוק כולל גם תיקונים הנוגעים לאזרוח מלא של מח"ש, וכתוצאה מכך גם הוראות בעניין הגישה של עובדי מח"ש למערכות המידע של המשטרה.

סעדה: "יום בשורה לעם ישראל"

יוזם ההצעה, ח"כ משה סעדה, הצהיר בעקבות אישור החוק: "היום אנחנו עושים רפורמה. זהו יום בשורה לעם ישראל כולו שבו אנו מתקנים את מערכת אכיפת החוק. לא יהיו עוד עבריינים בשירות החוק, לא יהיו אנשים מעל החוק. במדינת ישראל כולם יהיו שווים בפני החוק".

סעדה הוסיף: "אין מחלוקת כיום שמח"ש אינה מתפקדת וחייבת לעבור שינוי. המערכת הזו סטתה מהמסלול הערכי שלה. החוק יחזיר את אמון הציבור במערכת המשפט".

רקע: דוחות שהצביעו על ליקויים

בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי בשנים האחרונות, דוחות של מבקר המדינה, הדוחות השנתיים של הסניגוריה הציבורית וכן דוח של הצוות שהוקם בממשלה לבחינת המחלקה לחקירות שוטרים (שפורסם בפברואר 2025), הצביעו על ליקויים בטיפול המערכתי בעבירות שוטרים.

דעת הרוב בצוות הממשלתי שעסק בנושא הדגישה את הקושי העולה מכפיפותה של מח"ש לפרקליטות, ואת הקשר ההדוק בין הפרקליטות למשטרה. על כן המליץ הצוות להפריד את המחלקה מכפיפות לפרקליטות ולכוננה כגוף עצמאי.

כפי שדיווחנו בכיכר השבת, מח"ש עצרה לאחרונה שוטר ושני קרובי משפחתו, בהם אל"מ במילואים, בחשד לניסיון רצח מתוכנן. בנוסף, הוגש כתב אישום נגד שוטרת תנועה שזייפה דוחות תנועה מבלי שפגשה בכלל את הנהגים.

בן גביר: "מח"ש לא תהיה עוד בשליטת היועמ"שית"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בירך על אישור החוק והצהיר: "חוק מח"ש הוא חוק חשוב שמחזק את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, ואני מברך את ח"כ משה סעדה על העברתו. בשלוש השנים האחרונות היועמ"שית המפוטרת הפכה את מח"ש למשטרה פרטית שנועדה להטיל אימה על השוטרים והלוחמים".

בן גביר הוסיף: "טוב מאוד שמח"ש כבר לא תהיה בשליטתה של אישה חסרת מעצורים, שלא בוחלת בשום אמצעי כדי להשיג את מטרותיה - הרתעת השוטרים והלוחמים שלנו".