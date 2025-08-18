ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה היום (שני) את הארכת סמכות הממשלה להוציא צווי 8 למילואימניקים במידת הצורך.

בהצבעה תמכו שמונה ח"כים, בעוד שבעה התנגדו. חברי המפלגות החרדיות לא השתתפו בהצבעה.

שבוע שעבר ההצבעה על אישור הצווים נדחתה, לאחר שלקואליציה לא היה רוב בגלל היעדרותם של שני נציגי הליכוד, יולי אדלשטיין ומישל בוסקילה.

חבר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ צבי סוכות, תקף את האופוזיציה על התנגדותה:

"שוב בחרו באופוזיציה בצעד המופקר של התנגדות לבקשת הצבא לשימוש בצווי 8. המשמעות אם חלילה הם היו מצליחים = עצירה מוחלטת של המלחמה, השבתה של חיל האוויר, המודיעין, הגנת הגבולות וכל מערך המילואים. אסור לשחק בביטחון המדינה".

בשבוע שעבר טענו בקואליציה כי ניסו לגייס את ח"כ יולי אדלשטיין, מי שעד לא מזמן כיהן כיו"ר הוועדה אך "הוא לא היה זמין, ולא ענה לטלפונים" גם ח"כ מישל בוסקילה מהימין הממלכתי נעדר מההצבעה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב לכישלון הקואליציה: "מנענו כעת בועדת חוץ וביטחון את הרחבת הנטל על משרתי המילואים, בכך שבלמנו את ההצעה להארכת צווי 8 למילואימניקים. לקואליציה שוב אין רוב. בישראל יש ממשלת מיעוט לא מתפקדת ולא לגיטימית".

במקביל, חברת הכנסת עדי עזוז, מי שנכנסה לכנסת בעקבות התפטרותו של עידן רול מהמשכן, הצהירה אמונים במליאת הכנסת ותכהן כחברת כנסת מטעם סיעת יש עתיד, בראשותו של לפיד.