שבירת כלים בוועדת החוקה: בצל כיסאות מיותמים וחרם גורף של האופוזיציה, נפתח הבוקר הדיון הטעון על חוק ועדת החקירה. יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, פתח את הישיבה במסר תקיף שכוון ישירות כלפי אלו המנסים לבלום את החוק.

"חקירה ללא בעלים" בנאום פתיחה לוחמני, הבהיר רוטמן כי הקואליציה לא תתקפל בפני הלחצים: "חקירת ה-7.10 חשובה למשפחות ולכל עם ישראל", הצהיר. "זה לא נמצא בבעלות של אף גורם – לא משפטי ולא פוליטי. הציבור זכאי לתשובות שקופות".

בזמן שרוטמן דיבר, ספסלי האופוזיציה נותרו ריקים. שם טוענים כי הניסוח הנוכחי של החוק הוא "מכבסת מילים" שנועדה לאפשר לממשלה לבחור לעצמה את החוקרים. "האופוזיציה בורחת מהאמת", תקפו בקואליציה, "במקום לדון – הם בוחרים בחרמות".