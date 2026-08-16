השליח המיוחד של טראמפ - קושנר ( צילום: פלאש 90 )

ג'ארד קושנר, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, קיים היום (ראשון) פגישה חריגה במצרים עם בכירי ארגון הטרור חמאס. במהלך המפגשר, הפעיל קושנר לחץ כבד על נציגי הארגון ודרש מהם להתחיל ביישום מידי של התחייבותם להתפרק מנשקם. כך דיווח ברק רביד בחדשות 12, על פי גורמים המעורבים בתהליך.

אל קושנר נלוו לפי הדיווח בפגישה גורמים בינלאומיים בכירים נוספים, בהם מנכ"ל מועצת השלום ניקולאי מלאדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר. השלושה פועלים יחד במסגרת המאמץ האמריקני להובלת הסדר מדיני וביטחוני חדש באזור, כחלק מתוכנית השלום המקיפה של הנשיא טראמפ. מדובר בפגישה חריגה ביותר, המהווה את המפגש הישיר הראשון בין קושנר לבין צמרת חמאס מאז שנחתם ההסכם לסיום המלחמה ברצועת עזה בחודש אוקטובר האחרון. המהלך מתרחש ברקע מאמצים קדחתניים שמנהלים הבית הלבן ומועצת השלום של הנשיא טראמפ, המבקשים להביא את שני הצדדים – הן את חמאס והן את ישראל – לפסוע אל עבר השלב הבא והמכריע של תוכנית השלום האמריקנית. התוכנית, שהוצגה על ידי הנשיא טראמפ בחודש שעבר, כוללת 20 סעיפים מפורטים לעיצוב פני הרצועה. לפי המתווה, הושגה הסכמה מול חמאס על פירוקו המלא מנשק והעברת כל הסמכויות האזרחיות והביטחוניות ברצועת עזה לידיה של ממשלה פלסטינית טכנוקרטית חדשה. התוכנית כוללת גם צעדים של נסיגה ישראלית אפשרית מהשטח, דבר המציב את הדרג המדיני בירושלים בפני אתגרים מורכבים.

מימין מוחמד בן זאיד, משמאל נתניהו ( צילום: shutterstock, שליו שלמון\בריכה )

המערכת הפוליטית בישראל וממשלת נתניהו מגלות ספקנות רבה בכל הנוגע להתכנות של התוכנית האמריקנית ולנכונותו של חמאס לעמוד בחלקו. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הסופג ביקורת ומופעל עליו לחץ פוליטי כבד מצד שותפיו לקואליציה ויריביו כאחד, כבר הבהיר בפומבי את הסתייגותו מפרטי מתווה הפירוז.

דברים אלו נאמרו על אף שיחות טלפוניות שקיבל מוקדם יותר מול קושנר, שבהן הבטיח לתת הזדמנות למהלך ואף התחייב לרסן את התקיפות הצבאיות ברצועה כדי לאפשר את בחינת התהליך. הרגישות סביב הנושא גבוהה במיוחד, בין היתר בשל הקרבה למועד הבחירות בישראל המתקרבות בצעדי ענק. כידוע, נתניהו נמצא במצב קשה בסקרים, והיחסים בינו לבין טראמפ עוברים תקופה מורכבת.

כעת ניצבות המערכות המדיניות לקראת המשך המגעים, כאשר קושנר, מלאדנוב ובלייר צפויים לנחות בישראל ולקיים פגישה עם ראש הממשלה נתניהו. בוושינגטון מבהירים כי המטרה היא להגיע להבנות ולתיאום מלא מול ישראל בנוגע ליישום השלבים הבאים בחודשים הקרובים.

גורמים אמריקניים בכירים ציינו כי האמריקנים אינם ממהרים וכי חשוב להם לוודא שכל צעד מבוצע בצורה מדוקדקת וזהירה, תוך אמונה כי התוכנית הנוכחית עדיפה על פני כל חלופה אחרת הקיימת כיום בשטח. יצוין כי קושנר פרסם לאחרונה הצהרה מפורטת על הסכמי אברהם, שבה רמז על אפשרות לפריצת דרך מדינית נוספת באזור.