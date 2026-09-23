יממה בלבד לאחר שנפגש עם יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט במטרה לתאם מהלכים בגוש האופוזיציה, יו"ר 'ישראל ביתנו' ח"כ אביגדור ליברמן שובר כיוון ומנחית מכה על סיכויי התיאום ב'גוש השינוי'.

הבוקר (רביעי) הודיעה מפלגת 'ישראל ביתנו' באופן רשמי כי תתמוך בוועדת הבחירות המרכזית בפסילת מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס - שרצה הפעם ברשימה אחת יחד עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.

בהודעה הרשמית שפרסמה המפלגה נמסר קו תקיף במיוחד: "כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה. כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת בישראל. לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע״מ, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה".

המהלך של ליברמן נתפס במערכת הפוליטית כטריקת דלת מוחלטת על כל אפשרות להישענות עתידית - אפילו מבחוץ - על הקולות של הסיעות הערביות לצורך הרכבת קואליציה.

החלטתו של ליברמן להכליל את רע"מ ברשימת הפסולות, בעיקר לאחר הצטרפותו של ח"כ יואב סגלוביץ' לרשימה, מייצרת מבוכה במפלגות המרכז-שמאל, אשר קיוו לשמור על גמישות פוליטית שתאפשר הקמת ממשלה ביום שאחרי הבחירות.

הפגישה בין ליברמן לבנט התקיימה אמש (שלישי), כאשר השניים שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום, כך נמסר מטעם שני המנהיגים.

המהלך מגיע על רקע פגישה שארגן ראש האופוזיציה יאיר לפיד במוצאי השבת הקרובה של ראשי גוש השינוי בביתו בתל אביב. בפגישה צפויים להשתתף נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, כאשר המפגש יתמקד בדיון על תיאום מהלכי הגוש לקראת הבחירות הצפויות.

יצוין כי בעניינו של סמי אבו שחאדה, שהצטרף לרשימת רע"מ, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הגישו לוועדת הבחירות המרכזית עמדה שונה מזו שהציגו ביחס למפלגות אחרות. לדבריהם, מהתשתית הראייתית שהוצגה עולה לכאורה כי הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

במרכז הדברים עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023. לפי העמדה שהוגשה לוועדת הבחירות, המאמר הוא הראיה המרכזית שעליה מתבססת ההתייחסות לבקשת הפסילה נגדו.