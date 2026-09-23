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אין תיאום בגוש השינוי

ליברמן מפתיע בבוקר שאחרי הפגישה עם איזנקוט: תומך בפסילת מנסור עבאס 

יו"ר ישראל ביתנו מודיע על תמיכה בפסילת מפלגת מנסור עבאס • המהלך מגיע יום לאחר פגישה עם איזנקוט לתיאום מהלכי האופוזיציה | טריקת דלת על הסיעות הערביות (פוליטי מדיני)

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ליברמן בכנס בחירות הערב (צילום: אבשלום ששוני\פלאש90)

יממה בלבד לאחר שנפגש עם יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט במטרה לתאם מהלכים בגוש האופוזיציה, יו"ר 'ישראל ביתנו' ח"כ שובר כיוון ומנחית מכה על סיכויי התיאום ב'גוש השינוי'.

הבוקר (רביעי) הודיעה מפלגת 'ישראל ביתנו' באופן רשמי כי תתמוך בוועדת הבחירות המרכזית בפסילת מפלגת רע"מ בראשות מנסור עבאס - שרצה הפעם ברשימה אחת יחד עם חבר הכנסת יואב סגלוביץ'.

בהודעה הרשמית שפרסמה המפלגה נמסר קו תקיף במיוחד: "כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה. כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת בישראל. לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת, רע״מ, עופר כסיף וסמי אבו שחאדה".

המהלך של ליברמן נתפס במערכת הפוליטית כטריקת דלת מוחלטת על כל אפשרות להישענות עתידית - אפילו מבחוץ - על הקולות של הסיעות הערביות לצורך הרכבת קואליציה.

החלטתו של ליברמן להכליל את רע"מ ברשימת הפסולות, בעיקר לאחר הצטרפותו של ח"כ יואב סגלוביץ' לרשימה, מייצרת מבוכה במפלגות המרכז-שמאל, אשר קיוו לשמור על גמישות פוליטית שתאפשר הקמת ממשלה ביום שאחרי הבחירות.

הפגישה בין ליברמן לבנט התקיימה אמש (שלישי), כאשר השניים שוחחו על הפעולות הנדרשות להשגת ניצחון במערכת הבחירות ודנו בסוגיות השונות שעל סדר היום, כך נמסר מטעם שני המנהיגים.

המהלך מגיע על רקע פגישה שארגן ראש האופוזיציה יאיר לפיד במוצאי השבת הקרובה של ראשי גוש השינוי בביתו בתל אביב. בפגישה צפויים להשתתף נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן, כאשר המפגש יתמקד בדיון על תיאום מהלכי הגוש לקראת הבחירות הצפויות.

יצוין כי בעניינו של סמי אבו שחאדה, שהצטרף לרשימת רע"מ, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הגישו לוועדת הבחירות המרכזית עמדה שונה מזו שהציגו ביחס למפלגות אחרות. לדבריהם, מהתשתית הראייתית שהוצגה עולה לכאורה כי הוא הביע תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל.

במרכז הדברים עומד מאמר שפרסם אבו שחאדה ב-8 באוקטובר 2023. לפי העמדה שהוגשה לוועדת הבחירות, המאמר הוא הראיה המרכזית שעליה מתבססת ההתייחסות לבקשת הפסילה נגדו.
אביגדור ליברמןמנסור עבאסהיועצת המשפטית לממשלהסמי אבו שחאדה

3 תגובות

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3
מראים שהם לא הולכים עם ערבים ...עד אחרי הבחירות
לא הבנתם
2
גם פעם שעברה אמרת וישבת איתם והבאת להם מלא כסף ושמענו מה אמר מספר 2 שלך בערוץ הכנסת פורר על עבאס שהוא פטריוט ומהפכן טוב וגמר עליו את ההלל
שי ט
1
אל תאמינו לרוסי הנוכל הזה הוא בסך הכל רוצה להשתיק את הקמפיין של הימין שאין ממשלה בלי הערבים אז כאילו הוא אומר הנה לא יהיה ממשלה עם הערבים הרי אני אמרתי שלא וככה הוא מרדים את הקמפיין ונותן לאלה שמתנדנדים כן לבחור בגוש השינוי ואז אחרי שהם ינצחו חלילה הם ילכו עם הערבים אל תקנו את הלוקש הזה
אודי

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